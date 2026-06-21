Sebuah laporan media Spanyol menegaskan bahwa Mesir, dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 melawan Belgia, menunjukkan diri sebagai tim yang kuat dan terorganisir, serta menonjol karena kekompakan dan kerja sama timnya.

Surat kabar Spanyol “AS” menyebutkan bahwa timnas Mesir memiliki senjata rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi “Firaun” di Piala Dunia, yaitu adanya sejumlah besar pemain Al-Ahly dalam skuad timnas.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa timnas Mesir mencakup delapan pemain dari Al-Ahly dalam skuad yang dipimpin oleh pelatih kepala Hossam Hassan, yang sebelumnya pernah mengenakan seragam klub Kairo tersebut selama kariernya sebagai pemain.

Faktor ini dianggap sebagai nilai tambah yang penting dari segi kompetitif, karena kehadiran sekelompok pemain yang terbiasa bermain bersama di satu klub dapat menjadi senjata yang berpengaruh dalam turnamen yang dipenuhi oleh talenta-talenta individu.

Mesir menurunkan lima pemain Al-Ahly dalam susunan pemain inti saat menghadapi Belgia, yaitu Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Yasser Ibrahim, Marwan Attia, dan Imam Ashour, sementara tiga pemain lainnya duduk di bangku cadangan, yaitu Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Hassan Trezeguet, dan Ahmed Mostapha (Zizo), yang kemudian masuk pada babak kedua.

"AS" mencatat bahwa hal ini dengan jelas mencerminkan filosofi yang dianut oleh tim "Al-Fara'una", yaitu bersinar sebagai sebuah sistem kolektif dan memaksimalkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh semua tim nasional.

Piala Afrika 2025–2026, yang digelar antara akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, juga menampilkan kehadiran yang kuat dari para pemain Al-Ahly. Kamp tim nasional Mesir di Maroko mencakup sembilan pemain internasional dari klub tersebut dalam upaya merebut gelar juara.

Kehadiran yang begitu besar dari para pemain Al-Ahly ini merupakan keberhasilan tambahan bagi klub tersebut, yang turut berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub 2025.

Al-Ahly menerima sekitar 100 ribu euro untuk setiap pemain yang dipanggil ke tim nasional selama fase grup, dengan kemungkinan jumlah tersebut meningkat jika Mesir terus melaju ke babak gugur.

"AS" menambahkan: “Hubungan antara kesuksesan tim nasional Mesir dengan kontribusi klub terbesar di negara itu bukanlah hal baru sama sekali, namun kesuksesan ini terjadi pada kesempatan ini dengan mempertimbangkan bahwa kehadiran para pemain Al-Ahly merupakan tulang punggung tim ‘Al-Fara’una’.”

Laporan tersebut ditutup dengan pernyataan: “Tulang punggung ini terdiri dari Shubair sebagai penjaga gawang, Hani dan Yasser Ibrahim di lini pertahanan, serta Marwan Attia dan Imam Ashour di lini tengah, dalam sistem yang tidak sepenuhnya bergantung pada dua bintang utama, Mohamed Salah dan Omar Marmoush, meskipun keduanya merupakan bintang terkemuka di tim nasional Mesir.”