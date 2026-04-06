Surat kabar Portugal ramai-ramai menulis dan tiba-tiba membicarakan Ajax secara besar-besaran

Media Portugal pada Senin pagi ramai membicarakan FC Porto dan Francesco Farioli. Pemuncak klasemen Primeira Liga mengalami akhir pertandingan yang sangat dramatis pada Sabtu malam.

Pasukan Farioli saat itu menjamu tim tamu dari Famalicão, yang berada di peringkat kelima liga, di kandang sendiri. Saat skor 1-1 pada menit ke-90, Seko Fofana mencetak gol indah untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Farioli yang euforia berlari kencang di lapangan dalam kegembiraan yang luar biasa untuk merayakan gol yang tampaknya menjadi penentu kemenangan. Namun, pada menit kesembilan waktu tambahan, Famalicão berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Pada hari Senin, media nasional pun ramai memberitakan pelatih asal Italia yang bersemangat itu. Banyak yang menengok ke musim lalu, saat Farioli membiarkan keunggulan besar Ajax dalam perebutan gelar juara direbut oleh PSV.

"Sporting dan Benfica boleh bermimpi lagi: apakah Farioli akan menjadi... Farioli lagi?", demikian judul koran A Bola. "Pertandingan kandang melawan Famalicão, yang berakhir imbang, kembali memanaskan persaingan gelar dan menghidupkan kembali trauma bagi pelatih asal Italia tersebut. Dengan Sporting (dan Benfica) yang mengintai, saga Ajax terancam terulang."

Selisih poin dengan tim berkaos hijau-putih adalah lima poin, namun Sporting masih memiliki satu pertandingan tersisa. "Liga Portugal telah berubah dari pesta kemenangan menjadi thriller psikologis dengan akhir yang tak pasti."

"Di tengah badai ini berdiri Farioli. Ia kini melihat masa lalunya seperti film horor yang diputar ulang. Mustahil tidak teringat tragedi Yunani yang dialaminya musim lalu di Amsterdam."

"Sejarah berulang, kata para pesimis; para penggemar Porto kini khawatir Farioli berada di ambang... menjadi Farioli lagi. Margin kesalahan telah hilang dan jadwalnya tak kenal ampun." Majalah Record juga menyebut 'hantu keruntuhan Ajax Farioli yang menggantung di atas stadion'.