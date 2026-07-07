Surat kabar Portugal membuang rekor "menarik" Martinez ke tempat sampah: Generasi Emas telah hilang

Dampak kekalahan Portugal dari Spanyol (0-1) di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tidak hanya sekadar mengakhiri impian timnas Portugal untuk melaju ke babak selanjutnya, tetapi media Portugal juga menilai, pada hari Selasa ini, bahwa gol Mikel Merino di masa tambahan waktu dalam pertandingan yang digelar di Dallas merupakan akhir dari sebuah proyek yang tak pernah meyakinkan para penggemar, meskipun memiliki hasil yang baik dan berhasil meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa hanya setahun yang lalu.

Media olahraga di Portugal sepakat menegaskan bahwa Portugal telah menyia-nyiakan salah satu generasi paling berbakat dalam sejarahnya, dan kembali gagal saat ekspektasi semakin tinggi, sementara eliminasi ini membuka jalan bagi Roberto Martínez untuk mengumumkan bahwa ia tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai pelatih—suatu hasil yang dianggap tak terelakkan dan perlu oleh media utama di negara tersebut.

Surat kabar “A Bola”, yang merupakan surat kabar olahraga dengan sirkulasi terbesar di negara tersebut, merangkum sentimen umum melalui gagasan yang tersirat dalam seluruh liputannya: “Portugal membayar harga atas kesalahan Martinez dan tersingkir dari Piala Dunia,” sambil mencatat bahwa tim tersebut tampil kompetitif pada babak pertama, namun tim Spanyol secara jelas mengunggulinya setelah jeda.

Surat kabar tersebut menyoroti rotasi pemain dan ketidakmampuan tim untuk menyaingi dominasi Spanyol sebagai poin utama dalam analisanya, menegaskan bahwa kekalahan ini bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi logis bagi tim yang belum menemukan identitas khasnya saat menghadapi tim-tim besar.

Selain itu, penampilan Roberto Martínez sendiri—di mana ia menegaskan bahwa itu adalah pertandingan terakhirnya bersama Portugal—mendominasi halaman depan edisi digital surat kabar “Apola”, yang secara praktis menganggap bahwa pelatih veteran Jorge Jesus akan bertanggung jawab atas dimulainya musim baru.

Surat kabar “Record” juga menafsirkan tersingkirnya tim dari turnamen ini sebagai kegagalan olahraga bagi tim yang semula diharapkan bersaing memperebutkan gelar, meskipun liputannya berfokus pada pertandingan itu sendiri dan reaksi-reaksi setelahnya, analisis yang diterbitkan pasca-pertandingan membahas tersingkirnya tim secara dini yang bertentangan dengan ekspektasi sebelum turnamen, dan memicu perdebatan mengenai masa depan tim dalam waktu dekat.

Demikian pula, surat kabar "O Jogo" berpendapat bahwa Dallas hanya mempercepat hasil yang seolah-olah sudah terbentuk sejak berbulan-bulan lalu, di mana para komentatornya menegaskan bahwa Portugal telah lama kesulitan mengalahkan pesaing-pesaing besarnya, dan terlalu bergantung pada bakat individu para pemain seperti Bruno Fernandes, Vitinha, dan Bernardo Silva.

Sedangkan di media utama, pendekatan yang diambil lebih bersifat struktural daripada emosional; surat kabar “Público” akhir era tim nasional Portugal sebagai peluang yang terlewatkan bagi generasi yang luar biasa, sementara surat kabar “Expresso” memfokuskan pembahasan pada masa depan Federasi Sepak Bola Portugal dan kriteria pelatih tim nasional berikutnya, yang harus membangun kembali tim yang mampu bersaing dengan kuat di turnamen internasional besar.

Bahkan media yang paling populer, seperti surat kabar “Correio da Manhã”, mencerminkan suasana kekecewaan yang menyelimuti negara tersebut, dengan menyoroti pernyataan pelatih asal Spanyol itu: "Ini adalah pertandingan terakhir saya bersama timnas Portugal," serta memuat kata-kata perpisahannya di mana ia berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya, dan mengakui bahwa "tidak ada gunanya melanjutkan tanpa memenangkan Piala Dunia".

Yang mengejutkan, tak ada yang meragukan rekam jejak pelatih asal Spanyol tersebut, karena Martínez meninggalkan jabatannya dengan persentase kemenangan tertinggi di antara semua pelatih timnas Portugal, kampanye kualifikasi Piala Dunia yang gemilang, serta gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.

Namun demikian, hampir semua analis sepakat bahwa catatan statistik tersebut sama sekali tidak berhasil menghilangkan kesan bahwa Portugal bermain di bawah potensi salah satu generasi pemain sepak bola terbaik dalam sejarahnya.

Kesimpulan yang menghiasi halaman depan surat kabar Portugal hari ini, Selasa, hampir bulat: masalahnya bukan hanya terletak pada kekalahan dari Spanyol, melainkan pada keyakinan bahwa proyek tersebut telah kehilangan tujuannya jauh sebelum Mikel Merino mencetak gol yang secara definitif mengakhiri masa jabatan Roberto Martínez sebagai pelatih tim nasional Portugal.