Ismael Saibari gagal tampil mengesankan dalam laga Liga Champions antara Bayern Munich dan Arsenal yang berakhir 2-2 pada Rabu malam. Media Jerman mengkritik penampilannya.

Saibari masuk susunan pemain inti klub Bavaria itu atas keputusan pelatih Vincent Kompany. Ia ditempatkan tepat di belakang penyerang Harry Kane.

Di Allianz Arena, Arsenal unggul lebih dulu lewat gol Eberechi Eze. Tak lama kemudian, Alphonso Davies menyamakan kedudukan untuk Bayern setelah menerima umpan gemilang dari Harry Kane.

Di babak kedua, Bayern bahkan berbalik unggul. Kane mengeksekusi penalti dengan sempurna ke sudut atas gawang, tetapi itu tidak cukup untuk meraih kemenangan: Declan Rice mengubah skor menjadi 2-2 sepuluh menit menjelang laga usai.

Saibari bermain selama 68 menit untuk Bayern sebelum digantikan Luis Díaz. Seusai laga, media Jerman tak segan mengkritik mantan pemain PSV itu.

FOCUS menarik kesimpulan yang sangat pedas tentang gelandang serang tersebut. "Saibari tidak berbahaya dan tidak mampu mengimbangi tempo tinggi lini tengah Arsenal. Sekali, ia melepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang. Setelah itu, seusai sebuah serangan yang bagus, tembakannya hanya mengenai jaring samping gawang, meski saat itu ia berada dalam posisi offside. Penampilan yang tidak meyakinkan." Media tersebut memberinya nilai 4.

T-online juga melontarkan kritik. "Ia menjalani pertandingan yang sangat tidak beruntung. Ada momen-momen bagus ketika ia mampu membaca situasi, tetapi secara keseluruhan penampilannya tidak meyakinkan." Media ini juga memberinya nilai 4.

Media lokal Süddeutsche Zeitung menyatakan bahwa Saibari "masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi". Mereka tidak memberikan nilai kepada pemain timnas Maroko itu.

Dalam sistem penilaian Jerman, nilai 4 masih termasuk nilai lulus yang pas-pasan, meski dalam konteks sepakbola biasanya dianggap sebagai penampilan biasa-biasa saja atau di bawah standar. Itu bukan pujian. Media kerap menggunakan nilai 4 sebagai ungkapan halus untuk menyatakan "ia mengecewakan" atau "ia tidak banyak memberikan ancaman".