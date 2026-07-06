Gelombang kritik pedas dari pers internasional menghujani tim nasional Brasil dan pelatihnya, Carlo Ancelotti, setelah tersingkir secara memalukan dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Norwegia (1-2) pada Minggu malam, dalam kekalahan yang digambarkan sebagai “yang terburuk sejak 1990”, dan “pukulan bagi sejarah”, di tengah ejekan yang jelas dari Argentina serta pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depan pelatih asal Italia tersebut.

Surat kabar “Globo Esporte”, media olahraga terkemuka di Brasil, melaporkan: “Timnas Brasil sedang mengalami masa paceklik terpanjang dalam sejarahnya sejak kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Kekalahan keenam berturut-turut ini dari tim Eropa di turnamen tersebut dianggap sebagai hasil terburuk bagi timnas Brasil sejak tahun 1990,” merujuk pada kali terakhir Seleção tersingkir dari babak ini di Piala Dunia Italia, saat kalah dari Argentina yang dipimpin Diego Maradona (1-0).

28 tahun tanpa gelar

Media Italia pun tidak luput dari kritik terhadap timnas Brasil yang sedang terpuruk ini, di mana surat kabar “Gazzetta dello Sport” menulis: “Pada tahun 2030, akan genap 28 tahun sejak gelar terakhir yang diraih timnas Brasil: sebuah rekor,” sambil mencatat bahwa “Brasil kini jelas-jelas mengalami kesulitan saat menghadapi sepak bola Eropa,” dengan mengutip kegagalan-kegagalan terbaru melawan “Prancis 2006, Belanda 2010, kekalahan memalukan 7-1 dari Jerman 2014, Belgia 2018, Kroasia 2022, dan kini Norwegia”.

Surat kabar Italia itu menyimpulkan dengan nada pedas: “Vinícius adalah satu-satunya pemain berkualitas tinggi dalam tim berlevel menengah, yang diharapkan timnas Brasil dapat meneruskan gelar juara mereka,” tanpa mengkritik rekam jejak rekan senegaranya, Ancelotti, meskipun ia gagal menyelamatkan tim.

Masa depan Ancelotti akan dibahas lebih cepat dari yang diperkirakan

“BBC Sport” menegaskan dengan jelas: “Kontraknya berlaku hingga tahun 2030, namun cara dia tersingkir dari turnamen ini berarti pembahasan mengenai masa depannya akan dimulai jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan siapa pun di Brasil,” sambil menyoroti penampilan yang mengecewakan: “Brasil hanya menguasai bola sebesar 33,5%, dan hanya berbahaya saat melakukan serangan balik.”

Surat kabar “The Athletic” secara mencolok menyoroti kehati-hatian pelatih asal Italia tersebut, dengan mengatakan: “Ancelotti memikul sebagian tanggung jawab, karena ia turut berkontribusi pada kekalahan timnya dengan mengganti Bruno Guimarães sesaat sebelum gol pertama tercipta. Setelah menyadari minimnya penguasaan bola para pemainnya, ia fokus pada strategi serangan balik dengan memasukkan Ederson dan Danilo Santos di lini tengah, mengorbankan pemain dengan umpan terbaik yang dimilikinya. Hal inilah yang memungkinkan Norwegia menguasai sepuluh menit terakhir dengan mudah."

Pers Argentina Mengejek Brasil

Kekurangan taktis ini menjadi bahan olok-olok bagi media Argentina, yang dengan jelas mengejek setelah tetangga sekaligus rival abadinya tersingkir. Surat kabar “La Nación” menulis: “Brasil yang dulu, mercusuar sepak bola dunia, telah lama menghilang, dan Ancelotti pun gagal membangun Brasil yang baru, yang seharusnya lebih andal dan tegas, didorong oleh bakat-bakat individu, dengan Vinícius di garis depan.”

Sementara itu, situs “Olé” mengambil pendekatan yang lebih dramatis: “Apakah kalian ingat Brasil yang dulu sangat mengutamakan penguasaan bola? Brasil yang mengagungkan umpan-umpan indahnya? Brasil yang tim-timnya penuh imajinasi dan kreatif? Brasil yang mempraktikkan sepak bola total layaknya sebuah agama? Zaman modern telah menghapus semua itu, dan timnas Brasil ini bermain, menang, dan kalah berdasarkan rumus yang berbeda. Siapa yang menyangka Norwegia akan menggandakan persentase penguasaan bolanya? Ini adalah pukulan bagi sejarah. Harga yang harus dibayar karena melepaskan identitas mereka adalah kekalahan Brasil di Piala Dunia.”

“Mereka menari mengikuti angin”

Bahkan Zlatan Ibrahimović, analis olahraga di saluran “Fox Sports”, tampak kebingungan: “Penampilan Brasil sama sekali tidak meyakinkan saya… Saya merasa seolah-olah Norwegia menampilkan sepak bola yang indah sementara Brasil bermain secara acak… Saya tidak tahu. Sepertinya mereka menari mengikuti angin.”

Surat kabar “The Telegraph” mencatat bahwa “kekalahan dari Norwegia mungkin menjadi pukulan telak bagi lebih dari 200 juta warga Brasil, namun siapa pun yang melihat sejarah Seleção dalam beberapa tahun terakhir tidak akan terlalu terkejut dengan tersingkirnya mereka dari Piala Dunia 2026.”

“Akhir sebuah era”

Banyak media, seperti surat kabar “Bild”, menyoroti pengunduran diri Neymar dari tim nasional saat membahas kepergiannya, dan air mata sang bintang sangat menonjol dalam banyak artikel.

Surat kabar “The Guardian” merangkumnya dengan mengatakan: “Neymar meninggalkan lapangan sambil menangis, menandai berakhirnya sebuah era.”