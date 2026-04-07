Surat Kabar De Telegraaf mengkritik habis-habisan pemain Ajax tersebut setelah ia tampil di podcast

Mike Verweij mengkritik dengan tajam penampilan Alex Kroes dalam podcast Kale & Kokkie. Dalam podcast Kick-offDe Telegraaf, pengamat Ajax tersebut menyatakan bahwa mantan direktur teknis itu lebih fokus pada kepentingan pribadinya.

Kroes baru-baru ini menjadi tamu di podcast tersebut untuk meninjau kembali masa jabatannya di Amsterdam. Di sana, ia mengakui bahwa pembinaan Raúl Moro tidak berjalan optimal. Pada saat yang sama, ia menyoroti masalah bahasa yang dialami sang pelatih asal Spanyol, yang menurutnya tidak cukup fasih berbahasa Inggris untuk beradaptasi dengan cepat.

Verweij dengan tegas menepis argumen tersebut dan melihat masalah yang jauh lebih besar di dalam klub. “Menurut saya, masalah besarnya adalah Ajax merekrut pemain di Madurodam. Mereka mendatangkan pemain yang kecil dan lincah, tapi bukan tipe pesepakbola yang benar-benar bisa membawa tim maju.”

Jurnalis tersebut juga menyoroti peran pelatih John Heitinga di awal musim. “Dia sama sekali tidak mengenal para pemain ini dan menurut saya juga segera menyadari: ‘Inikah yang dimaksud?’” Menurut Verweij, selain itu, telah dijanjikan penguatan krusial di lini tengah. “Seorang gelandang nomor 6 akan datang, tapi dia tidak datang.”

Kritik Verweij tidak hanya tertuju pada kebijakan transfer, tetapi juga pada tindakan Kroes sendiri. “Baiklah dia bertanggung jawab, tapi sebenarnya itu lebih seperti membersihkan nama sendiri,” katanya. Dia kemudian sangat tegas dalam kesimpulannya: “Dia hanya menyusun skuad yang benar-benar tidak berguna.”

Valentijn Driessen sependapat dan menekankan bahwa masalahnya terutama terletak pada kualitas. “Saya kenal banyak pemain bertubuh pendek yang juga sangat bagus. Jadi, ini bukan soal tinggi badan,” jelasnya. Menurut jurnalis De Telegraaf tersebut, inti masalahnya jelas: “Mereka memang tidak merekrut pemain berkualitas.”

Driessen membantah argumen Kroes bahwa Moro gagal sebagian karena hambatan bahasa. “John Heitinga fasih berbahasa Spanyol, jadi dia sebenarnya bisa membantu pemuda itu.” Menurut Driessen, masalahnya terletak di tempat lain: “Dia memang tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan.”