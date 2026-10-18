Para suporter di Stadion Santiago Bernabeu terus menyuarakan teriakan menentang Negreira, Barcelona, dan Tebas selama hampir 5 menit, hingga akhirnya datang momen kontroversial pertama, yang berujung pada keuntungan bagi Real Madrid dalam laga melawan Sevilla.

Menurut surat kabar Sport asal Catalunya, wasit Mateo Busquets Ferrer menutup mata terhadap kartu merah yang jelas seharusnya diberikan kepada Arda Guler, setelah ia melakukan pelanggaran terhadap Pique, dalam sebuah insiden yang terjadi jauh dari bola.

Insiden tersebut semestinya membuat gelandang asal Turki itu tidak bisa tampil di El Clasico, namun pada akhirnya ia lolos dari segala sanksi.

Sport melanjutkan, "Insidennya jelas, meskipun tidak ada kamera yang menayangkan gambar dekat kedua pemain saat mereka bersenggolan. Guler dan Pique sedang berlari ke arah gawang Sevilla, sementara bola berada jauh dari keduanya, dan masing-masing mulai melakukan kontak fisik, hingga pemain Turki itu melayangkan sikutan ke area antara leher dan wajah."

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Pemain Sevilla itu terjatuh di lapangan dengan menahan rasa sakit yang hebat, tetapi wasit tidak memberikan sanksi atas kejadian tersebut.

Busquets Ferrer berada relatif jauh dari lokasi kejadian, karena bola berada di area lain lapangan. Namun setelah beberapa menit berselang, dan wasit meletakkan tangannya di telinga untuk mendengarkan informasi yang disampaikan kepadanya, teknologi VAR memutuskan untuk tidak memanggilnya ke layar peninjauan.

Adapun dua pemain yang justru dijatuhi hukuman adalah Felix dan Dean Huijsen, setelah keduanya terlibat keributan menyusul sikutan yang dilayangkan Guler.

Bek Real Madrid itu bersikeras membantu Pique untuk berdiri, sementara Felix turun tangan untuk membela rekannya.

Sport menjelaskan, "Guler adalah pihak yang melayangkan sikutan, tetapi hukuman justru menimpa pemain lain."

Sport melanjutkan, "Yang membuatnya makin kontroversial adalah Guler merupakan pencetak gol pertama dalam pertandingan itu. Dan gol itu akan selalu dibayangi tanda tanya, karena pemain Turki tersebut semestinya tidak lagi berada di dalam lapangan setelah tindakan berbahayanya pada menit ke-24."