Gaya menyerang yang diandalkan Hansi Flick, pelatih Barcelona, berubah menjadi titik lemah yang mengancam tim Catalan itu, setelah Real Madrid memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan dan Kylian Mbappe mencetak gol dalam laga El Clasico yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan 2-1 di Stadion "Camp Nou", sehingga memperkecil selisih dengan rival mereka menjadi 3 poin.

Menurut surat kabar Catalan "Mundo Deportivo", ketergantungan Barcelona pada pressing tinggi dan agresivitas menyerang meninggalkan ruang yang luas di lini belakang, yang dimanfaatkan lawan melalui serangan balik cepat. Ini adalah masalah yang berulang dalam lebih dari satu laga besar belakangan ini, dan memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan tim untuk mencapai keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Laga melawan Real Madrid bukanlah satu-satunya kasus di mana Barcelona mengalami masalah ini, sebab celah serupa muncul saat menghadapi Paris Saint-Germain yang meraih kemenangan dengan skor 4-2. Tim juga menghadapi kesulitan menghadapi Atletico Madrid, setelah kebobolan gol di menit akhir dari Alexander Sorloth pada Desember 2024, sebelum pertemuan kedua tim di Copa del Rey pada Februari 2025 menyuguhkan hasil imbang dramatis 4-4.

Penderitaan itu meluas hingga ke Liga Champions, ketika Barcelona menghadapi Inter Milan pada musim 2024-2025, di mana mereka kebobolan gol penyama kedudukan pada waktu tambahan, sebelum kalah dalam laga itu pada babak perpanjangan waktu.

Skenario serupa juga terulang menghadapi Paris Saint-Germain pada Oktober 2025, ketika Goncalo Ramos mencetak gol di menit akhir pada menit ke-90, di samping kesulitan yang dihadapi tim dalam laga Eropanya menghadapi Atletico Madrid selama musim 2025-2026.

Hasil-hasil ini mencerminkan bahwa masalahnya tidak berkaitan dengan satu pertandingan saja, melainkan pola yang berulang yang memberikan lawan peluang untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Barcelona, terutama di menit-menit akhir, saat tim naik mencari gol atau mempertahankan tekanan serangannya.

Rodri Hernandez sebelumnya telah menyinggung, usai kemenangan Barcelona atas Real Betis dengan skor 5-2, mengenai kekuatan menyerang tim, namun pada saat yang sama ia menyoroti banyaknya gol yang kebobolan.

Hal itu menempatkan Flick di hadapan tantangan yang jelas, yaitu mempertahankan efektivitas serangan, sembari memperbaiki perlindungan pertahanan dan mengurangi bahaya serangan balik.