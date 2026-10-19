Sebuah surat kabar Catalan menuding Real Madrid meningkatkan tekanan terhadap institusi wasit Spanyol menjelang laga yang dinanti melawan Barcelona, Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, dengan menilai bahwa keluhan berulang yang dilayangkan klub Kerajaan sepanjang pekan ini turut menciptakan suasana panas menjelang El Clasico, di tengah persaingan memperebutkan puncak klasemen La Liga dan selisih enam poin antara kedua tim.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebut bahwa Real Madrid memanfaatkan saluran televisi resminya dan pernyataan para petingginya, di samping kritik yang ditujukan kepada Javier Tebas, Presiden La Liga Spanyol, untuk menambah tekanan menjelang laga yang dinanti, dengan menilai bahwa klub itu berupaya menciptakan suasana tegang yang bisa memengaruhi reaksi terhadap keputusan-keputusan wasit selama pertandingan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa ketegangan kian meningkat usai kontroversi yang mengiringi laga Real Madrid melawan Sevilla, setelah momen yang melibatkan pemain Turki Arda Guler, yang tidak mendapat intervensi dari teknologi video asisten, memicu kritik dan pertanyaan seputar keputusan wasit, di saat klub Kerajaan menganggap dirinya menjadi korban keputusan-keputusan yang tidak adil belakangan ini.

Alberola Rojas terdekat memimpin El Clasico

Terkait identitas wasit pertandingan, surat kabar Catalan itu menjelaskan bahwa Federasi Spanyol belum mengumumkan penunjukan secara resmi hingga kini, namun Alberola Rojas menjadi kandidat paling menonjol untuk memimpin El Clasico, setelah sebelumnya Hernandez Hernandez dipandang sebagai kandidat terkuat di awal, sementara nama wasit teknologi video asisten "VAR" juga belum dipastikan.

Surat kabar itu menilai bahwa wasit yang akan memimpin laga ini akan menghadapi tekanan besar, di tengah meningkatnya kontroversi perwasitan sepanjang pekan-pekan terakhir, khususnya setelah derby Madrid, yang diwarnai protes dari para suporter Real Madrid atas sejumlah momen yang mereka anggap seharusnya berujung pada kartu merah bagi pemain Atletico Madrid.

Surat kabar itu menyinggung protes para suporter klub Kerajaan terkait intervensi yang berhubungan dengan Kang-in Lee dan Valverde, serta momen Romero dan Bellingham, dengan menilai bahwa peristiwa-peristiwa ini turut menambah tajamnya perdebatan seputar performa wasit menjelang laga yang dinanti.

Surat kabar itu juga menyinggung sanksi bagi pemain Brasil Vinicius Junior, yang akan absen di El Clasico akibat hukuman atas kartu merahnya dalam laga melawan Villarreal, menyusul insiden menjambak rambut Saliba, pemain tim lawan, sesuai dengan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Liga Champions Eropa menambah panasnya suasana

Surat kabar itu menegaskan bahwa ketegangan tidak akan terbatas pada pernyataan dan kontroversi perwasitan, sebab hari-hari menjelang El Clasico diselingi laga-laga penting di Liga Champions Eropa; di mana Barcelona bertandang ke markas Paris Saint-Germain, sementara Real Madrid menjamu tim Leipzig.

Surat kabar itu menambahkan bahwa gambaran akan menjadi lebih jelas usai berakhirnya dua laga Eropa tersebut, seiring diketahuinya kondisi para pemain dan sejauh mana kesiapan mereka untuk tampil di El Clasico, sembari memperkirakan bahwa perdebatan seputar perwasitan akan kian meningkat begitu ada pengumuman resmi mengenai tim pengadil pertandingan.

Surat kabar itu memperkirakan bahwa saluran resmi Real Madrid "RMTV" akan menyoroti penunjukan wasit dan menganalisisnya melalui potongan-potongan video yang biasa mereka publikasikan untuk membahas keputusan-keputusan wasit yang menuai kontroversi, yang bisa menambah ketegangan pada suasana di sekitar pertandingan.

Surat kabar itu menutup laporannya dengan menyebut bahwa hari-hari mendatang akan sangat sensitif sebelum laga berpindah ke atas lapangan, di tengah persaingan olahraga memperebutkan poin dan kontroversi perwasitan yang kian meningkat, dengan menegaskan bahwa hasil El Clasico semata akan sangat menentukan arah reaksi usai peluit akhir.

Jelang El Clasico: Segala tekanan perwasitan yang mungkin ada di atas meja