Surat kabar Belanda secara serempak menunjuk kambing hitam yang sama setelah pertandingan Belanda vs Jepang: ‘Dramatis!’

Setelah pertandingan Belanda melawan Jepang (2-2), suasana kekecewaan tetap mendominasi di dalam negeri. Salah satunya disebabkan oleh pergantian pemain yang bersifat defensif yang dilakukan pelatih nasional Ronald Koeman, yang membuat Oranje kehilangan keunggulan di menit-menit akhir, dan hal itu meninggalkan rasa pahit pada laga pembuka Piala Dunia.

Koeman pun menjadi sasaran kritik tajam di media dalam negeri. “Pergantian pemain yang dramatis dari Ronald Koeman menghancurkan timnas Belanda,” demikian judul analisis Valentijn Driessen di De Telegraaf. Kepala redaksi sepak bola itu menyebut skor 2-2 sebagai ‘sama sekali tidak perlu’.

“Tim Oranje membuang keunggulan, terutama karena pergantian pemain yang pengecut dari pelatih nasional Ronald Koeman saat unggul 2-1. Alih-alih terus menekan setelah skor 2-1, Oranje justru mundur dan Koeman mengganti timnya dari pertandingan Piala Dunia. Dia menarik semua pemain cepat ke pinggir lapangan dengan Cody Gakpo, Donyell Malen, dan Summerville, dan memilih untuk mengamankan keunggulan.”

“Penekanan pertahanan tambahan muncul dengan Teun Koopmeiners sebagai sayap kanan, dan dengan memasukkan Nathan Aké, Koeman menambah satu bek. Bahwa gol 2-2 pada menit ke-89 berasal dari sundulan pemain Jepang yang mengenai kaki dan mengubah arahnya, tidaklah penting. Tim Oranje seolah-olah meminta untuk ditekan oleh Jepang dan dengan demikian mendatangkan semua masalah bagi diri mereka sendiri,” keluh Driessen.

Trouw sependapat dan juga menyebut pergantian pemain Koeman sebagai ‘dramatis’. “Pelatih nasional memutuskan melakukan pergantian defensif untuk mengamankan kemenangan, tetapi akibatnya Belanda semakin terdesak ke belakang. Sementara Jepang semakin maju ke depan. Hal itu dihukum satu menit sebelum waktu habis, saat Daichi Kamada mencetak gol sundulan yang mengecoh Verbruggen. Hal ini membuat kesalahan Malen dan penyelamatan Suzuki semakin menyakitkan.”

De Volkskrant juga menyalahkan Koeman atas gol penyeimbang di menit-menit akhir. “Pergantian pemain berujung dramatis, termasuk penampilan lesu Memphis Depay. Jepang terus menekan dan mencetak gol lewat sundulan Koki Ogawa (NEC), yang mengalahkan Virgil van Dijk di udara dan sundulannya masih disentuh oleh rekan setimnya Daichi Kamada,” kata Willem Vissers.

Namun, bagi timnas Belanda, belum ada alasan untuk panik, demikian kesimpulan media. Dengan laga grup melawan Swedia dan Tunisia, Oranje masih memegang kendali penuh. Sabtu mendatang, tim ini harus membuktikan bahwa mereka memiliki ketangguhan.