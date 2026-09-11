PSV mendapat sorotan kritis dari surat kabar Belanda sehari setelah bermain imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk. Penilaian umum menyebut tim asal Eindhoven itu baru benar-benar bisa bermain setelah tim tamu unggul sesaat sebelum turun minum.

De Telegraaf melihat PSV mendominasi setelah jeda, dengan peran utama Kodai Sano. ''Dia bagus saat menguasai bola, tetapi juga sangat kuat dalam duel. Hebat bagaimana gelandang yang didatangkan dari NEC itu begitu cepat menemukan ritmenya di PSV. Itu menunjukkan betapa besar talenta pemain Jepang tersebut.''

Algemeen Dagblad melihat PSV kesulitan terutama dalam aspek menyerang saat melawan Shakhtar. ''Klub Eindhoven itu mencoba menyerang, tetapi menghadapi tim yang terlihat cukup nyaman saat menguasai bola dan pada babak pertama bisa bertahan dengan cukup mudah.''

Ada juga keheranan atas fakta bahwa Peter Bosz baru terlambat mengganti Ricardo Pepi yang tampil terseok-seok. ''Dia jarang terlibat dalam permainan, tetapi dibiarkan tetap berada di lapangan cukup lama. Mungkin karena dia mengikat lini belakang Shakhtar.'' Ada pujian untuk debutan starter Filip Kostic. ''Kostic bermain cukup baik, meski kontribusinya saat menguasai bola belum terlalu besar.''

''PSV sudah bertekad akhirnya kembali memenangi pertandingan pertama di Liga Champions, tetapi perlawanan Shakhtar Donetsk ternyata lebih alot daripada yang diperkirakan: 1-1. Itu sempat mengecewakan'', demikian tertulis di De Volkskrant. ''Laga itu sampai jeda berlangsung cukup membosankan, nyaris tanpa peluang. Shakhtar tidak perlu melakukan jauh lebih banyak daripada yang mereka lakukan, dan PSV juga tidak bisa bermain jauh lebih baik. Sesaat sebelum turun minum, PSV tiba-tiba tertinggal.''

''Momen terindah bagi PSV adalah perasaan lega bek kanan Sergino Dest, yang dengan dorongan ofensifnya memainkan peran kunci dalam permainan menyerang yang diinginkan'', tambah reporter Willem Vissers.

Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad melihat PSV bangkit setelah gol penyama kedudukan 1-1 dari Sergiño Dest. ''Kini PSV tampak mampu berbuat lebih banyak melawan Shakhtar yang alot. Tampak demikian, karena setelah Kamis malam menjadi jelas bahwa perlawanan yang dihadapi PSV di luar perbatasan nasional benar-benar berbeda dibandingkan dalam banyak pertandingan domestik.''