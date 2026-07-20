Surat kabar Argentina diliputi duka... dan menyampaikan pesan-pesan yang menginspirasi kepada Messi

Suasana duka menyelimuti halaman depan surat kabar Argentina setelah tim nasional mereka kalah di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu, namun rasa bangga terhadap Lionel Messi tetap kental dalam liputan media, yang menilai bahwa kapten "La Albiceleste" itu mengakhiri Piala Dunia dengan cara yang sesuai dengan status historisnya, meskipun impian meraih gelar keempat pupus.

Meskipun kekalahan itu terasa pahit, surat kabar-surat kabar sepakat bahwa Messi mengakhiri turnamen yang luar biasa pada usia 39 tahun, setelah mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist, menegaskan bahwa warisannya bersama tim nasional melampaui hasil satu pertandingan saja, dan bahwa ia telah mengembalikan posisi Argentina di antara negara-negara teratas dunia.

Surat kabar “Clarín” menyoroti sisi kemanusiaan dalam perjalanan kapten Argentina tersebut, menegaskan bahwa Messi “berusaha hingga detik terakhir, dan mengajarkan kepada seluruh generasi arti dari pantang menyerah setelah mengembalikan cinta para penggemar terhadap tim nasional”.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa foto Messi yang mengenakan medali perak dengan air mata berlinang setelah peluit akhir dibunyikan akan tetap menjadi salah satu foto Piala Dunia yang paling mengesankan, dan menilai bahwa penampilannya di turnamen tersebut menegaskan bahwa ia masih merupakan salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah.

Sedangkan surat kabar “La Nación” menampilkan judul yang mengharukan: “Air Mata Sang Kapten… Messi Menangis, dan Argentina Memeluknya: Terima kasih, Lionel, kamu telah membuat kami cukup bahagia.”

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa tim nasional gagal menambah gelar juara dunia baru, namun ia meninggalkan warisan yang akan tetap dikenang bertahun-tahun setelah serangkaian kesuksesan yang mengembalikan Argentina ke puncak sepak bola dunia.

Sementara itu, surat kabar “Crónica” hanya menggunakan satu judul yang sarat makna: “Legenda”.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa air mata Messi setelah pertandingan, serta tepuk tangan meriah yang diterimanya dari para penonton, merupakan penghormatan terbaik bagi karier seorang pemain yang nyaris meraih gelar Piala Dunia keduanya, namun tetap keluar dengan kepala tegak.

Surat kabar “Perfil” memfokuskan pada aspek teknis pertandingan, menegaskan bahwa Spanyol mendominasi sejak awal hingga akhir, sementara Argentina bertahan sekuat tenaga sebelum Ferran Torres memastikan kemenangan pada babak perpanjangan waktu.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa cedera memengaruhi pilihan pelatih Lionel Scaloni, sementara Emiliano Martínez menjadi bintang utama tim nasional berkat berbagai penyelamatannya, sekaligus menegaskan bahwa kekalahan ini tidak menghapus penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh “La Albiceleste”.

Surat kabar “La Capital” memilih judul yang mengharukan: “Air Mata Messi… Air Mata Semua Orang: Akhir Sebuah Era dan Awal Sebuah Legenda”.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kapten Argentina itu ambruk setelah peluit akhir dibunyikan dalam penampilan terakhirnya di Piala Dunia, namun ia mengakhiri turnamen di tengah penghormatan luar biasa dan tepuk tangan meriah dari para penonton dalam adegan yang akan tetap terukir dalam ingatan.

Sementara itu, situs “El Destape” menggambarkan apa yang terjadi sebagai “epik keteguhan hingga akhir”, dengan menyoroti bahwa Argentina terus berjuang meski dalam keadaan kekurangan pemain, dan air mata Messi setelah pertandingan menggambarkan betapa dalamnya rasa sakit tersebut, sementara pernyataan pelatih Lionel Scaloni pasca-pertandingan memicu pertanyaan mengenai masa depannya.

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