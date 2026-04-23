Surat kabar Algemeen Dagblad menyebutkan nama calon pengganti ideal Dennis te Kloese di Feyenoord

Robert Eenhoorn adalah dan tetap menjadi calon pengganti ideal Dennis te Kloese di Feyenoord, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Kamis. Sebelumnya telah dikonfirmasi bahwa te Kloese akan meninggalkan De Kuip per 1 Juli.

Te Kloese ditunjuk sebagai direktur utama Feyenoord pada akhir 2021. Setelah kepergian direktur teknis Frank Arnesen, ia juga mengambil alih portofolio teknis.

Te Kloese memilih untuk mencari tantangan baru. Pejabat berusia 51 tahun tersebut dan Dewan Komisaris Feyenoord, setelah melalui diskusi yang baik, menyimpulkan bahwa bagi kedua belah pihak, lebih baik untuk mengambil jalan yang berbeda setelah 4,5 tahun.

Feyenoord menghadapi tugas berat. Dengan kepergian Te Kloese, klub asal Rotterdam ini harus mencari kandidat yang cocok baik untuk posisi direktur umum maupun direktur teknis.

Eenhoorn adalah kandidat penting untuk posisi pertama tersebut, demikian tulis pengamat klub Mikos Gouka. “Apakah mantan direktur AZ itu tertarik untuk bergabung dengan klub ini masih belum jelas.”

“Bahwa dia bukan pengagum ketua dewan pengawas Toon van Bodegom, sudah lama dibisikkan oleh orang dalam di De Kuip,” tutup Gouka.