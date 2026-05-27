Surat kabar AD memiliki berita besar mengenai Memphis Depay, Wieffer, Kluivert, De Vrij, dan Timber

Memphis Depay akan ikut serta dalam Piala Dunia, demikian dipastikan oleh Maarten Wijffels dari Het Algemeen Dagblad pada Rabu pagi. Ronald Koeman akan mengumumkan skuad resmi pada sore ini.

Memphis hanya bermain selama 20 menit bersama Corinthians sejak akhir Maret, namun Koeman menilai itu cukup untuk memanggilnya. Menurut Wijffels, hal ini didasari oleh ‘harapan sebagai landasan’.

Selain itu, jurnalis tersebut menulis bahwa Justin Kluivert saat ini berada di Zeist untuk membuktikan bahwa ia dalam kondisi prima untuk Piala Dunia.

Mats Wieffer juga sedang berlatih di KNVB Campus untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia timnas Belanda.

Jurriën Timber hari ini kembali berlatih bersama tim di Arsenal, tulis Wijffels lebih lanjut. Koeman berencana memanggilnya, meskipun dia masih bisa menunggu beberapa hari lagi.

Stefan de Vrij mengalami cedera pangkal paha akhir pekan lalu, dan akan menjalani pemeriksaan pada hari Rabu. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah ia dapat ikut serta.

Daftar resmi harus diserahkan ke FIFA pada 1 Juni, jadi ada kemungkinan Koeman masih menunggu perkembangan Timber dan De Vrij.

Seorang pemain yang cedera bahkan boleh diganti hingga satu hari sebelum pertandingan. Hal ini membuat kemungkinan besar Timber dan De Vrij akan masuk dalam skuad.



