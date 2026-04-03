Bintang Liverpool asal Hungaria, Dominik Szoboszlai, mengungkap kisah di balik kepindahannya dari Leipzig ke skuad The Reds pada musim panas 2023.

Dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar Inggris "Liverpool Echo", Szoboszlai mengatakan: "Sungguh aneh karena agen saya tidak memberi tahu saya apa pun tentang tawaran baru kecuali pada saat-saat terakhir ketika saya harus mengambil keputusan. Segalanya berjalan cepat dan dia memberi tahu saya bahwa Liverpool ingin merekrut saya, lalu saya langsung setuju. Kemudian Jürgen Klopp menelepon saya, tetapi sayangnya saya tidak menjawab panggilan pertamanya."

Bintang asal Hungaria itu menambahkan: "Klopp sedang di dalam mobilnya saat itu, jadi saya segera meneleponnya kembali dan meminta maaf karena melewatkan panggilan tersebut, dan dia menerimanya. Saya ingat saat itu saya sedang liburan bersama teman-teman, dan agen saya memberitahu saya untuk tetap siap karena Jurgen akan menelepon dalam dua atau tiga jam, tapi saya lupa dan sedang di pantai. Teman-teman saya lalu berlari menghampiri saya sambil berteriak: 'Teleponmu berdering, Jurgen meneleponmu!' Saya pun berlari dan terpaksa meminta maaf kepadanya sebelum dia memberitahu saya keinginannya untuk merekrut saya, dan saya berkata kepadanya bahwa saya siap."

Soboslay melanjutkan: "Saya tahu betapa besarnya Liverpool, tapi begitu Anda masuk, Anda benar-benar menyadari apa artinya menjadi pemain di sini. Itu luar biasa dan saya ingat harus memilih nomor punggung, dan saya tahu nomor 8 tersedia setelah kepergian Naby Keita, jadi itu pilihan yang mudah. Dan ketika saya masuk ke markas latihan dan melihat kualitas para pemain di sana, saya merasa mimpi saya telah terwujud."

Fakta bahwa Soboslai mencetak 12 gol dan menciptakan 8 assist lainnya dalam musim yang sulit, di mana ia kadang-kadang bermain sebagai bek kanan, menjadi bukti konsistensi performanya. Hal ini mendorong bintang Mesir, Mohamed Salah, untuk menggambarkan rekan setimnya pada Februari lalu sebagai salah satu pemain terbaik di dunia.

Soboslay menanggapi hal itu dengan mengatakan: "Rasanya luar biasa ketika salah satu pemain terhebat dalam sejarah Liverpool berbicara tentangmu seperti itu. Aku dekat dengannya, tapi aku tahu dia tidak mengatakan itu karena persahabatan kita, melainkan karena dia benar-benar bermaksud demikian, dan aku sangat berterima kasih padanya."



