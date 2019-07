Kelompok Suporter The Maident Desak Manajemen PSIM Yogyakarta Ganti Vladimir Vujovic

Teman-teman suporter yang saya cintai, hari ini kita mengalami kekecewaan yang amat sangat dengan kekalahan kita di home pertama. Saya minta maaf kepada semua pendukung, bahwa sedikit banyak saya ikut bersalah, karena saya meminta Vlado untuk bermain keluar dari pola yang biasa dia anut. Saya minta untuk bermain menyerang full, untuk mencoba memuaskan penonton, dimana Vlado selalu bilang bahwa untuk target ke Liga 1 dia tidak perlu main cantik, yang penting menang & nanti di Liga 1 saja baru tampil cantik. Tetapi, saya tetap minta dia suruh mencoba, dan kita kalah. Jadi saya minta maaf ke semua pendukung untuk kesalahan saya. Dan saya sangat berterima kasih atas suasana aman yang tercipta walau kita kalah. Kita akan bebenah dan maaf sekali lagi. . #AYDK #keepPSIMpeace

A post shared by PSIM JOGJA (@psimjogja_official) on Jul 1, 2019 at 7:23am PDT