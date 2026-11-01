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Seorang suporter Coventry City berusia 14 tahun menyerahkan diri kepada polisi setelah menggunakan foto mendiang Bradley Lowery untuk mengejek suporter Sunderland dalam laga Premier League pada Sabtu di Coventry Building Society Arena. Ibu Bradley, Gemma Lowery, menyebut tindakan itu memilukan, tetapi meminta orang-orang agar tidak melampiaskan kebencian kepada anak tersebut, yang kini seusia dengan Bradley seandainya ia masih hidup.

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Suporter Coventry mengejek pendukung Sunderland dengan foto Lowery

Menurut talkSPORT, video insiden yang terjadi saat Coventry menang 3-1 atas Sunderland di Coventry Building Society Arena menjadi viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang remaja mengejek suporter di tribune tim tamu dengan menunjuk foto Lowery di ponselnya.

Lowery, seorang pendukung muda Sunderland, meninggal akibat neuroblastoma stadium empat, jenis kanker langka dan agresif, pada 2017 saat berusia enam tahun. Ia menjadi maskot klub dan menjalin kedekatan dengan penyerang Sunderland saat itu, Jermain Defoe. Keluarganya menggalang dana sebesar £1,3 juta untuk pengobatan yang hanya tersedia di Amerika Serikat.

Kepolisian West Midlands konfirmasi remaja 14 tahun telah menyerahkan diri

Coventry segera merespons setelah mengetahui video tersebut dan mengeluarkan pernyataan: "Coventry City FC mengetahui adanya video yang beredar di media sosial terkait insiden dalam pertandingan Premier League kami melawan Sunderland. Klub tidak menoleransi perilaku ofensif dan akan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait untuk menentukan langkah yang tepat."

Kepolisian West Midlands kemudian mengonfirmasi bahwa remaja itu telah menyerahkan diri. "Kami mengetahui adanya video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan insiden dalam pertandingan Premier League Coventry City melawan Sunderland kemarin sore (31 Oktober)," bunyi pernyataan mereka. "Penyelidikan menyeluruh telah dimulai, dan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun telah menyerahkan diri. Kami akan berbicara dengannya pada waktunya. Kami memahami kesedihan dan kemarahan yang ditimbulkan video ini di masyarakat dan pada keluarga korban. Petugas kami terus memberi mereka informasi terbaru tentang perkembangan penyelidikan serta bekerja sama erat dengan kedua klub sepakbola."

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Gemma Lowery: Mengejek anak yang meninggal akibat kanker bukanlah gurauan

Gemma, yang turut mendirikan Bradley Lowery Foundation pada Agustus 2017 untuk membantu keluarga menggalang dana bagi pengobatan atau peralatan yang tidak ditanggung NHS, menanggapi insiden itu melalui halaman yayasan tersebut. "Putra saya yang tercinta pantas dikenang dengan kasih sayang, bukan kebencian," tulisnya. "Kemarin, seorang suporter Coventry menggunakan foto Bradley untuk mengejek pendukung Sunderland. Sebagai ibu Bradley, hati saya hancur, apalagi itu salah satu foto Bradley yang paling saya sukai. Lihat saja senyumnya. Saya mengingat hari itu seolah baru terjadi kemarin. Ia sangat bahagia dan bersenang-senang. Momen-momen itu sangat berharga karena jarang terjadi.

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"Sebagian besar hidup Bradley yang singkat dihabiskan untuk melawan kanker dan menjalani pengobatan yang seharusnya tidak perlu dihadapi anak mana pun. Melihat kenangan seindah itu digunakan dengan cara yang begitu kejam sungguh menyakitkan hati saya. Kami keluarga pencinta sepakbola yang mengikuti Sunderland dalam laga kandang maupun tandang. Saya tidak keberatan dengan saling ledek dalam sepakbola, tetapi mengejek anak yang meninggal akibat kanker tentu bukan gurauan, bukan? Saya berharap klub mengambil tindakan yang tepat dan keluarga remaja itu membantunya memahami betapa menyakitkan tindakannya. Saya tidak ingin kebencian diarahkan kepadanya, jadi tolong, sungguh, jangan lakukan itu. Saya hanya ingin ia belajar dari kejadian ini. Di balik foto itu ada seorang anak laki-laki yang sangat dicintai dan keluarga yang merindukannya setiap hari. Terima kasih kepada semua orang yang telah membela Bradley dan menunjukkan begitu banyak kasih sayang kepada kami. Itu sangat berarti bagi kami, lebih dari yang kalian kira."

Apa langkah selanjutnya bagi remaja itu?

Gemma kemudian mengatakan Kepolisian West Midlands telah memberitahunya bahwa remaja itu berada dalam tahanan. "Saya juga diberi tahu bahwa ia baru berusia 14 tahun, sama seperti usia Bradley sekarang seandainya ia masih bersama kami," tulisnya. "Karena itu, saya sungguh ingin mendesak semua orang agar tidak bertindak sendiri atau melampiaskan kebencian, ancaman, maupun kekerasan kepada remaja ini atau keluarganya. Betapapun menyakitkan dan mengecewakannya tindakan dia, ia sendiri masih anak-anak.

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"Polisi dan Coventry City Football Club akan berbicara dengannya. Saya sungguh berharap itu cukup untuk membuatnya memahami keseriusan tindakannya dan dampak menghancurkan yang dapat ditimbulkan oleh perkataan dan tindakan seperti ini terhadap keluarga dan teman-teman. Saya tidak ingin kebencian dibalas dengan kebencian. Itu bukan nilai yang dipegang Bradley, dan tentu bukan sesuatu yang saya inginkan atas namanya. Saya hanya berharap remaja ini mendapat pelajaran yang sangat penting dari semua ini dan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang begitu kejam lagi."