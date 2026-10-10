Setelah 13 menit, pesawat kertas, bola-bola kertas, dan bola pantul beterbangan dalam jumlah besar dari tribun ke arah lapangan. Para pendukung Rayo Vallecano dengan cara itu mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pimpinan klub.

"Presa, vete ya!", tertulis di spanduk yang diangkat para suporter. Raul Martin Presa adalah presiden Rayo, pesannya berarti "Pergi sekarang!" atau "Enyah sekarang!"

Wasit Jose Maria Sanchez awalnya menghentikan pertandingan selama beberapa menit, ketika tim Rayo dan Athletic Bilbao yang dilatih mantan pelatih BVB Edin Terzic tetap berada di area dalam Campo de Futbol de Vallecas, sementara petugas keamanan membersihkan lapangan dari benda-benda tersebut.

Namun, hanya beberapa menit setelah pertandingan dilanjutkan, prosedur yang sama terulang saat skor 0-0. Sanchez kembali harus menghentikan laga dan setelah berdiskusi dengan kapten kedua tim serta para ofisial, memutuskan untuk menghentikan pertandingan.

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Kritik apa yang disampaikan fans Rayo Vallecano?

Sebuah pernyataan dari kelompok suporter terorganisasi klub Madrid itu, yang dipublikasikan via X setelah pertandingan dihentikan, menjelaskan protes terhadap pimpinan klub di bawah Presa dan memuat banyak tuduhan. Dalam pernyataan itu disebutkan, peristiwa di Vallecas merupakan wujud ketidakpuasan selama bertahun-tahun atas kondisi fasilitas, pimpinan klub, dan konflik soal konsesi stadion, yang menyebabkan tim harus memainkan laga-laga kandang pertamanya di Butarque.

Latar belakangnya: Pada Juli, Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga memutuskan bahwa Rayo harus memainkan tiga pertandingan pertama musim baru di LaLiga di stadion lain karena terdapat kekurangan keamanan yang serius di venue pertandingan yang semestinya.

Dalam surat mereka, para suporter selanjutnya menyebut situasi ini "tidak dapat dipertahankan" dan mengumumkan langkah-langkah lanjutan: "Fans Rayo tidak akan membiarkan ini terjadi."

Kedua tim memulai musim dengan hasil yang naik turun. Rayo menempati peringkat ke-13 dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Terzic dan Bilbao terbaru tak terkalahkan dalam empat pertandingan (2M, 2S). Dua laga pertama tim Basque itu (saat ini peringkat 10) berakhir dengan kekalahan.