Suporter Protes Gambar Masjid Di Jersey Baru, FC Koln Bersikap Tegas

FC Koln bersikap tegas terhadap Islamofobia yang terjadi di kalangan suporter mereka sendiri dengan memilih tidak menggubris protes dari seorang suporter.

Pada Selasa (11/8), klub Jerman itu mengunggah sebuah pernyataan dari seorang fans mereka yang ingin berhenti menjadi anggota klub karena adanya gambar masjid di jersey away musim 2020/21.

Seperti diketahui, Koln telah merilis jersey home, away, dan third untuk musim depan. Namun, jersey away yang berwarna merah jadi sorotan oleh seorang pendukung Koln. Ia protes dengan keberadaan siluet masjid dalam desain jersey tersebut.

Kendati gambar masjid di jersey merupakan bagian dari siluet lanskap kota Koln lain seperti Katedral Koln dan RheinEnergieStadion, fans tersebut tetap tidak menyukainya dan bahkan menyebut Koln sebagai "organsisasi keagamaan".

"Hari ini, saya melihat bahwa klub ini akan mengenakan jersey yang di dalamnya terdapat gambar masjid. Karena saya tidak mengaitkan diri dengan Muslim dan masjid, maka saya ingin keluar dari organsasi keagamaan ini. Musim depan, saya memprediksi Koln akan memakai seragam berwarna pink dan segalanya menjadi sempurna," tulis fans yang tidak disebut namanya ini.

Protes tersebut kemudian diunggah oleh Koln melalui akun Twitter mereka. Menanggapi hal itu, Koln memilih bersikap masa bodoh dan mempersilakan fans tersebut untuk angkat kaki dari klub.

We received notice from a member who wanted to cancel their membership due to the mosque on our kit.



To that we say: goodbye, and thanks for the idea! 👋 #effzeh pic.twitter.com/2y2OHTiz1j