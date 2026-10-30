Suporter Newcastle United tidak bisa menerima minimnya waktu bermain Sean Steur di klub itu. Manajer Matthias Jaissle lebih memilih Nico González ketimbang mantan pemain Ajax tersebut, yang membuat para suporter tidak senang.

Steur menjadi starter saat Newcastle mengalahkan Hull City 2-1 pada 19 September. Setelah itu, gelandang tersebut hanya dimainkan sebagai pemain pengganti pada pengujung laga. Dalam beberapa kesempatan, Steur menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.

Pemain yang didatangkan dengan biaya jutaan euro itu juga memulai pertandingan melawan Everton pada Kamis dari bangku cadangan. Newcastle kalah 3-1 dalam laga babak keempat Piala Liga Inggris tersebut. Jaissle baru memasukkan Steur pada menit ke-81, saat timnya tertinggal 3-0. Dan Burn mencetak gol untuk Newcastle tak lama kemudian, tetapi gol itu datang terlalu terlambat untuk mencegah mereka tersingkir.

Menurut Newcastle World, reaksi suporter Newcastle yang datang ke pertandingan itu saat Steur masuk ke lapangan sangat menggambarkan perasaan mereka. "Sorakan paling riuh malam itu, dari hampir 8.000 suporter yang datang, mungkin bukan terdengar saat Burn mencetak gol hiburan pada pengujung laga, melainkan beberapa menit sebelumnya, ketika Steur masuk ke lapangan. Namun, mengingat situasinya, tim tertinggal 3-0 dan pertandingan praktis sudah dipastikan hasilnya, sorakan itu mengandung sindiran yang kuat."

Jaissle sebelumnya telah menyatakan bahwa ia lebih memilih González, sehingga Steur harus puas dengan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti. Newcastle kembali menghadapi Everton pada Senin, kali ini di Liga Primer Inggris, dan Steur diperkirakan kembali duduk di bangku cadangan.

Cemoohan keras terdengar dari tribune suporter tim tamu setelah peluit akhir dibunyikan pada Kamis malam. Newcastle kebobolan 11 gol dalam empat laga tandang terakhir dan tampaknya sangat rapuh di lini pertahanan.

Steur meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Newcastle pada musim panas lalu. Newcastle membayar 23,5 juta euro untuk pemain asal Belanda tersebut. Berkat sejumlah bonus, nilai total transfer itu bisa mencapai 27 juta euro.