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Sean Steur memenuhi ekspektasi suporter Newcastle United pada Sabtu malam. Pemain asal Volendam itu dipercaya tampil sebagai starter dalam laga Liga Primer Inggris melawan Arsenal.

Tim tamu memulai pertandingan dengan tajam dan kecewa ketika tembakan Noni Madueke membentur tiang setelah enam menit. Arsenal semakin kuat, sementara Bruno Guimarães, yang disoraki karena masa lalunya di Newcastle, melepaskan tembakan yang sedikit melebar.

Skor berubah menjadi 0-1 setelah 33 menit. Kai Havertz mengirim umpan terobosan cerdik yang dituntaskan Eberechi Eze dari jarak dekat. Menjelang akhir babak pertama yang berjalan berat sebelah, Madueke mendapat dua peluang untuk mengubah skor menjadi 0-2, tetapi gagal memanfaatkan keduanya.

Manajer Newcastle Matthias Jaissle mengambil tindakan saat jeda dengan melakukan tiga pergantian pemain. Anthony Elanga termasuk yang masuk ke lapangan, sedangkan Steur termasuk pemain tuan rumah yang tetap di ruang ganti.

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Suporter tuan rumah sama sekali tidak memahami keputusan itu. Di media sosial, mereka ramai-ramai mengecam Jaissle karena memutuskan untuk meninggalkan Steur di ruang ganti.

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"Tiga pergantian pemain Newcastle saat jeda. Tino Livramento, Anthony Elanga, dan Jacob Ramsey masuk menggantikan Amar Dedic, Sean Steur, dan Jacob Murphy. Lagi-lagi, kasihan Steur," tulis Jordan Cronin, jurnalis yang meliput Newcastle United untuk Iconic Media Group.

"Sean Steur tampil sangat baik sejauh ini. Dia selalu siap menerima umpan dan terus menekan. Dia menunjukkan keberanian ketika rekan-rekan setimnya terkadang justru mengoper bola ke belakang. Dari semua rekrutan musim panas lalu, dialah pemain yang benar-benar bisa diandalkan," tulis suporter lainnya saat pertandingan berlangsung.

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"Kenapa dia menarik Steur keluar?" tanya Chris Martin di X. Suporter bernama Ryan McBeth juga melontarkan kritik. "Kenapa dia menarik steur keluar lapangan? Jaissle benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan."