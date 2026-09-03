Suporter Al Ahli menjadi sorotan dalam sepakbola Saudi selama beberapa jam terakhir, setelah menyulut gejolak yang pada akhirnya menyingkirkan direktur olahraga asal Portugal Rui Pedro dari jabatannya.

Jurnalis Saudi Walid Saeed mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa manajemen Al Ahli memutuskan untuk membatalkan kontrak direktur olahraga Rui Pedro.

Hal ini terjadi hanya beberapa jam setelah suporter Al Ahli melancarkan kampanye penuh amarah, menuntut pemecatan Rui Pedro dari jabatannya, akibat buruknya pengelolaan urusan transfer selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Gejolak suporter Al Ahli dimulai saat kontrak dengan gelandang asal Ukraina Artem Bondarenko dari Shakhtar, di mana suporter menentang perekrutannya, dengan alasan bahwa ia di bawah standar, terlebih ia akan menjadi pengganti pemain Pantai Gading Franck Kessié.

Amarah semakin meningkat setelah muncul kabar yang menyebutkan bahwa Al Ahli mendekati kesepakatan untuk merekrut pemain Prancis Baba Cabral, gelandang Monaco, meski ia hanya bermain selama 114 menit bersama klub Prancis tersebut sepanjang musim lalu.

Para suporter menuduh direktur olahraga asal Portugal itu menghambur-hamburkan sumber daya klub, terlebih laporan-laporan memastikan bahwa Al Ahli akan membayar 12 juta euro untuk merekrut pemain berdarah Senegal itu, meski nilai pasarnya hanya 1,2 juta euro.

Al Ahli mengalami serangkaian kekacauan selama bursa transfer saat ini, di mana mereka melepas bintangnya asal Aljazair Riyad Mahrez, begitu pula Kessié, serta gagal mempertahankan mantan pelatihnya asal Jerman Matthias Jaissle yang beralih melatih Newcastle United.

Perlu diingat bahwa Rui Pedro menjabat sebagai direktur olahraga di Al Ahli sejak Oktober lalu, setelah mengisi jabatan yang sama bersama klub Portugal Benfica antara tahun 2021-2025.