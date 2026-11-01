Dampak kekalahan dari Chelsea (2-0) tidak hanya terbatas di atas lapangan, tetapi meluas hingga ke tribune, di mana para pendukung Manchester United melontarkan kritik tajam dan nyanyian bernada hinaan kepada manajemen klub, di tengah meningkatnya kemarahan atas merosotnya hasil dan kekacauan manajerial.

Suporter United datang dalam jumlah besar ke Stadion Stamford Bridge, dengan ekspektasi akan kekalahan baru, dan siap untuk meluapkan kemarahan mereka terhadap para penanggung jawab manajemen klub.

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Hanya enam hari setelah suporter tribune Stretford End meningkatkan aksi protes mereka di Old Trafford, menyusul kekalahan dari Bournemouth, laga melawan Chelsea pun menjadi saksi gelombang serangan baru terhadap para petinggi klub, di tengah suasana panas di tribune.

Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, menjadi sasaran utama, karena para suporter menyanyikan nyanyian cabul yang ditujukan kepadanya, dan mengaitkannya dengan keluarga Glazer, sebagai isyarat bahwa perubahan identitas kepemilikan belum membawa transformasi yang mereka tunggu-tunggu.

Nyanyian itu berbunyi sebagai berikut: "Jim Ratcliffe anak..., Jim Ratcliffe anak..., persis seperti Glazer, Ratcliffe anak...", sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun".

Para petinggi klub lainnya pun tak luput dari kemarahan suporter, di mana Jason Wilcox, direktur sepak bola, menerima hujan cacian, begitu pula Omar Berrada, chief executive, menjadi salah satu nama paling disorot, terutama seiring Manchester United membuang sejumlah peluang menjelang akhir babak pertama.

Wilcox dan Berrada terpantau dalam penampilan yang memalukan di dalam bus tim, sebelum Michael Carrick, pelatih tim, tampak frustrasi usai pertandingan.

"Era Teror"

Carrick kini berpeluang mendapatkan setidaknya dua pertandingan tambahan, sebelum jeda internasional, di tengah perkiraan bahwa masa depannya berada di ujung tanduk, dengan kemungkinan dipecatnya pelatih ketiga dalam kurun dua setengah tahun, sebagai bagian dari apa yang disebut surat kabar itu sebagai "era teror".

Ratcliffe tampaknya tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda dari keluarga Glazer, baik di dalam Stadion Old Trafford maupun di luarnya, karena para suporter menilai bahwa memiliki stadion baru dengan spesifikasi modern tidak berarti apa-apa, jika pada akhirnya klub berujung pada degradasi.

Serangan itu juga meluas kepada Wilcox, sejak pernyataan Lisandro Martinez usai kekalahan Manchester United dari Atletico Madrid, di Liga Champions Eropa, ketika bek asal Argentina itu melontarkan kritik kepada para petinggi klub.

Laporan itu ditutup dengan menyebutkan bahwa suporter Manchester United "kini menjadi satu-satunya sisi positif yang tersisa di dalam klub", di saat ruang gerak yang tersedia bagi para pejabat untuk bersembunyi dari kritik semakin menyempit, di tengah perkiraan bahwa melakukan perubahan di tingkat dewan direksi akan menjadi hal yang tak terelakkan.