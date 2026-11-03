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Laga Manchester United melawan Roma di Liga Champions sempat terhenti pada Selasa ketika para suporter melempar bola tenis ke lapangan Old Trafford sebagai protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer. Tim asuhan Michael Carrick tertinggal 0-2 saat jeda setelah Matias Soule dan Donyell Malen mencetak gol dalam 17 menit pertama. Alan Shearer pun menyebut penampilan mereka pada babak pertama “memalukan”.

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Suporter Manchester United protes terhadap keluarga Glazer di Old Trafford

Awal musim United yang buruk belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik pada Selasa malam, dan para suporter meluapkan kekecewaan mereka di dalam Old Trafford. Menurut Daily Star, suporter di tribune Stretford End melepaskan balon hijau dan emas sebelum sepak mula sebagai bentuk protes terhadap kepemilikan keluarga Glazer.

Setelah laga berjalan 20 menit, jeda permainan memberi kesempatan kepada suporter untuk melempar bola tenis dan benda-benda lain ke lapangan. Pertandingan sempat terhenti saat Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo menendang benda-benda itu keluar lapangan. Malam itu, posisi Carrick berada di ujung tanduk setelah sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Roma hukum kesalahan United dengan dua gol dalam enam menit

Protes itu terjadi setelah Roma unggul 2-0 dalam 17 menit pertama. Kobbie Mainoo kehilangan bola akibat kesalahan sendiri pada menit ke-11. Saat Diogo Dalot berada paling jauh di depan, Soule menyelinap ke ruang kosong di posisi bek kiri dan menuntaskan peluangnya.

Enam menit kemudian, Ayden Heaven, yang menjalani laga pertamanya sebagai starter di Liga Champions, memblok tembakan Soule dari jarak dekat dengan lengannya. Wasit tanpa ragu menunjuk titik penalti dan keputusan itu tetap berlaku setelah pemeriksaan VAR. Malen mengecoh Senne Lammens dan mengarahkan bola ke pojok gawang.

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Shearer sebut Manchester United 'memalukan'

Berbicara di Amazon Prime, mantan wasit Mark Clattenburg menegaskan bahwa keputusan itu tepat. Ia berkata: "Bahkan setelah diperiksa, lengannya terentang. Itu adalah tembakan ke arah gawang dan biasanya, sesuai pedoman, ketika bola dari tembakan ke arah gawang mengenai tangan, penalti akan diberikan. Wasit juga berada di posisi yang sangat baik." Shearer sepakat: "Tidak ada keraguan, lengannya terangkat dan bola mengarah ke gawang. Penalti memang akan diberikan, terutama di kompetisi ini.

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"Hal yang persis sama terjadi lagi. Mereka kehilangan bola di sisi kiri Roma, Roma mengalirkannya ke kanan dan pertahanan mereka kembali begitu terbuka. Sepertinya mereka sudah dihukum karenanya. Kesalahan terjadi di seluruh area lapangan. Kesalahan demi kesalahan terus terjadi. Ini memalukan. Sungguh." Ia kemudian menambahkan: "Saya melihat satu tim yang penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Setiap pemain di tim itu menginginkan bola, sementara tim lainnya kehabisan ide dan sama sekali tidak punya keyakinan maupun kepercayaan diri dalam permainan mereka."

Apa yang menanti Manchester United pada babak kedua?

Situasinya bisa lebih buruk, karena tim asuhan Gian Piero Gasperini hanya gagal mencetak gol ketiga sebelum jeda berkat tekel penyelamatan Leny Yoro pada saat terakhir.

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United memasuki pertandingan ini dengan satu kemenangan dari tiga laga Liga Champions, dan Carrick kini membutuhkan respons besar pada babak kedua untuk menjaga peluang mereka lolos.