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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Suporter Manchester United gelar aksi protes dengan bola tenis terhadap keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe saat laga melawan Roma

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Para suporter Manchester United melempar bola tenis ke lapangan Old Trafford untuk memprotes kepemilikan klub sebelum menyaksikan kebangkitan dramatis di Liga Champions melawan Roma. Tim asuhan Michael Carrick yang tengah kesulitan bangkit dari ketertinggalan dua gol dan meraih kemenangan 3-2 yang sangat dibutuhkan berkat aksi gemilang Matheus Cunha di pengujung laga.

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Kebangkitan dramatis meredakan tekanan

United mengakhiri rentetan sembilan laga tanpa kemenangan dengan meraih kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions. Tuan rumah mengawali laga di Old Trafford dengan buruk dan tertinggal dua gol dalam 18 menit pertama.

Matìas Soule lebih dulu mencetak gol untuk tim tamu, lalu Donyell Malen segera menggandakan keunggulan mereka lewat titik penalti. Namun, penalti Bruno Fernandes pada babak kedua memperkecil ketertinggalan dan memberi harapan kepada tim asuhan Michael Carrick.

Matheus Cunha menjadi pahlawan Manchester United dengan mencetak dua gol menjelang akhir laga untuk menuntaskan kebangkitan spektakuler. Selebrasi pemain Brasil itu setelah gol keduanya membuatnya langsung menerima kartu kuning kedua, tetapi timnya yang bermain dengan sepuluh orang mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Carrick fokus pada para pemain

Kemenangan penting itu memberi Carrick ruang bernapas yang sangat dibutuhkan, setelah posisinya mendapat sorotan tajam menyusul tiga kekalahan beruntun. Namun, pelatih United itu menegaskan bahwa ia tidak merasakan kelegaan secara pribadi ketika peluit akhir berbunyi.

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“Sejujurnya, tidak,” jelas Carrick, seperti dikutip ESPN. “Entah itu benar atau salah, normal atau tidak, saya tidak tahu, tetapi saya tidak merasa lega. Saya sungguh senang untuk para pemain. Saya bisa merasakan keinginan mereka untuk tampil baik, dan mereka harus berjuang sekuat tenaga... itulah alasan kami semua berada di sini.”

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Protes menyasar petinggi klub

Sebelum aksi dramatis di lapangan terjadi, para suporter yang frustrasi menyuarakan sikap mereka terhadap kepemilikan klub. Suporter melempar bola tenis ke lapangan dari Stretford End, sehingga pertandingan sempat tertunda sebentar.

Balon hijau dan emas juga berjatuhan sebagai bagian dari protes yang telah direncanakan terhadap keluarga Glazer dan pemilik saham minoritas Jim Ratcliffe. Aksi itu secara khusus digelar pada menit ke-21 untuk menandai 21 tahun kepemilikan keluarga Glazer yang kontroversial.

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Para suporter masih marah atas kenaikan harga tiket dan keterpurukan klub di lapangan. Ratcliffe telah memberhentikan dua pelatih sejak mengakuisisi saham minoritasnya, tetapi klub masih terpuruk di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris.

Mengalihkan perhatian ke Aston Villa

Meski meraih kemenangan besar di kompetisi Eropa, Manchester United harus segera kembali fokus pada urusan domestik. Awal musim mereka yang buruk menurut standar sejarah klub di Liga Primer Inggris membuat mereka berada dalam posisi rawan, tepat di atas zona degradasi.

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Carrick dan para pemainnya akan menghadapi ujian berat melawan Aston Villa pada Minggu. Meraih dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional bisa menjadi hal penting bagi masa depan jangka panjang sang pelatih di klub.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo