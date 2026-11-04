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Para suporter Manchester United melempar bola tenis ke lapangan Old Trafford untuk memprotes kepemilikan klub sebelum menyaksikan kebangkitan dramatis di Liga Champions melawan Roma. Tim asuhan Michael Carrick yang tengah kesulitan bangkit dari ketertinggalan dua gol dan meraih kemenangan 3-2 yang sangat dibutuhkan berkat aksi gemilang Matheus Cunha di pengujung laga.

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Kebangkitan dramatis meredakan tekanan

United mengakhiri rentetan sembilan laga tanpa kemenangan dengan meraih kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions. Tuan rumah mengawali laga di Old Trafford dengan buruk dan tertinggal dua gol dalam 18 menit pertama.

Matìas Soule lebih dulu mencetak gol untuk tim tamu, lalu Donyell Malen segera menggandakan keunggulan mereka lewat titik penalti. Namun, penalti Bruno Fernandes pada babak kedua memperkecil ketertinggalan dan memberi harapan kepada tim asuhan Michael Carrick.

Matheus Cunha menjadi pahlawan Manchester United dengan mencetak dua gol menjelang akhir laga untuk menuntaskan kebangkitan spektakuler. Selebrasi pemain Brasil itu setelah gol keduanya membuatnya langsung menerima kartu kuning kedua, tetapi timnya yang bermain dengan sepuluh orang mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir.

Carrick fokus pada para pemain

Kemenangan penting itu memberi Carrick ruang bernapas yang sangat dibutuhkan, setelah posisinya mendapat sorotan tajam menyusul tiga kekalahan beruntun. Namun, pelatih United itu menegaskan bahwa ia tidak merasakan kelegaan secara pribadi ketika peluit akhir berbunyi.

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“Sejujurnya, tidak,” jelas Carrick, seperti dikutip ESPN. “Entah itu benar atau salah, normal atau tidak, saya tidak tahu, tetapi saya tidak merasa lega. Saya sungguh senang untuk para pemain. Saya bisa merasakan keinginan mereka untuk tampil baik, dan mereka harus berjuang sekuat tenaga... itulah alasan kami semua berada di sini.”

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Protes menyasar petinggi klub

Sebelum aksi dramatis di lapangan terjadi, para suporter yang frustrasi menyuarakan sikap mereka terhadap kepemilikan klub. Suporter melempar bola tenis ke lapangan dari Stretford End, sehingga pertandingan sempat tertunda sebentar.

Balon hijau dan emas juga berjatuhan sebagai bagian dari protes yang telah direncanakan terhadap keluarga Glazer dan pemilik saham minoritas Jim Ratcliffe. Aksi itu secara khusus digelar pada menit ke-21 untuk menandai 21 tahun kepemilikan keluarga Glazer yang kontroversial.

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Para suporter masih marah atas kenaikan harga tiket dan keterpurukan klub di lapangan. Ratcliffe telah memberhentikan dua pelatih sejak mengakuisisi saham minoritasnya, tetapi klub masih terpuruk di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris.

Mengalihkan perhatian ke Aston Villa

Meski meraih kemenangan besar di kompetisi Eropa, Manchester United harus segera kembali fokus pada urusan domestik. Awal musim mereka yang buruk menurut standar sejarah klub di Liga Primer Inggris membuat mereka berada dalam posisi rawan, tepat di atas zona degradasi.

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Carrick dan para pemainnya akan menghadapi ujian berat melawan Aston Villa pada Minggu. Meraih dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional bisa menjadi hal penting bagi masa depan jangka panjang sang pelatih di klub.