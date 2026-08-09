Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Sparta - FeyenoordESPN
GOAL

Diterjemahkan oleh

Suporter Feyenoord terdengar menyanyikan lagu yang sangat memalukan setelah enam puluh menit dalam derby kota

Feyenoord
Sparta Rotterdam vs Feyenoord
Sparta Rotterdam
Eredivisie

Setelah sekitar satu jam, sejumlah suporter Feyenoord di tribune tim tamu saat Sparta vs Feyenoord menunjukkan sisi terburuk mereka dengan sebuah nyanyian yang menyakitkan.

"Singing Marco Bakker, Marco Bakker is zat. Hij rijdt in de ArenA alle Joden plat", terdengar dari tribune tim tamu. Dengan itu, mereka merujuk pada kecelakaan mobil fatal di area parkir Johan Cruijff ArenA pada Oktober 1997.

Penyanyi opera itu saat itu menabrak seorang perempuan berusia 38 tahun dalam pengaruh alkohol, yang meninggal dunia di tempat akibat luka-lukanya.

Bakker kemudian menyatakan bahwa mobilnya lepas kendali dan karena itu ia menyebabkan kecelakaan tersebut. Namun, dari penyelidikan teknis terungkap bahwa tidak ada masalah apa pun pada kendaraan itu dan Bakker telah mengonsumsi terlalu banyak alkohol.

Sementara para suporter Feyenoord sepanjang sebagian besar pertandingan memberi dukungan positif dan meneriakkan tim mereka menuju kemenangan, sebagian tribune tim tamu menyanyikan lagu tentang insiden nahas tersebut.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Dalam derby kota itu, kapten Luciano Valente membawa Feyenoord unggul setelah lebih dari setengah jam. Klub Stadion kemudian menciptakan cukup banyak peluang, tetapi untuk waktu yang lama gagal benar-benar mengunci pertandingan.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google