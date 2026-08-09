Setelah sekitar satu jam, sejumlah suporter Feyenoord di tribune tim tamu saat Sparta vs Feyenoord menunjukkan sisi terburuk mereka dengan sebuah nyanyian yang menyakitkan.

"Singing Marco Bakker, Marco Bakker is zat. Hij rijdt in de ArenA alle Joden plat", terdengar dari tribune tim tamu. Dengan itu, mereka merujuk pada kecelakaan mobil fatal di area parkir Johan Cruijff ArenA pada Oktober 1997.

Penyanyi opera itu saat itu menabrak seorang perempuan berusia 38 tahun dalam pengaruh alkohol, yang meninggal dunia di tempat akibat luka-lukanya.

Bakker kemudian menyatakan bahwa mobilnya lepas kendali dan karena itu ia menyebabkan kecelakaan tersebut. Namun, dari penyelidikan teknis terungkap bahwa tidak ada masalah apa pun pada kendaraan itu dan Bakker telah mengonsumsi terlalu banyak alkohol.

Sementara para suporter Feyenoord sepanjang sebagian besar pertandingan memberi dukungan positif dan meneriakkan tim mereka menuju kemenangan, sebagian tribune tim tamu menyanyikan lagu tentang insiden nahas tersebut.

Dalam derby kota itu, kapten Luciano Valente membawa Feyenoord unggul setelah lebih dari setengah jam. Klub Stadion kemudian menciptakan cukup banyak peluang, tetapi untuk waktu yang lama gagal benar-benar mengunci pertandingan.