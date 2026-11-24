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Suporter Feyenoord ramai-ramai meluapkan kemarahan kepada Ziggo Sport pada Selasa malam, sesaat sebelum pertandingan Liga Champions melawan FC Porto dimulai. Para pendukung klub Rotterdam itu menampilkan aksi memukau di De Kuip, tetapi stasiun olahraga tersebut memutuskan untuk tidak menghentikan ulasan prapertandingannya, sehingga membuat pemirsa kesal.

Suporter Feyenoord telah menyiapkan aksi yang mengesankan untuk laga Eropa melawan klub papan atas Portugal itu. Di tribune De Kuip, terlihat tulisan berukuran raksasa, ‘Mereka bersinar di sana bak suar di kejauhan’.

Kalimat itu berasal dari lagu Mijn Feyenoord. Aksi para suporter tersebut menciptakan atmosfer meriah menjelang pertemuan dengan FC Porto.

Sementara itu, Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle, dan Khalid Boulahrouz sedang membahas pertandingan di Ziggo Sport. Keempatnya terus berbicara saat aksi suporter berlangsung.

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Stasiun olahraga itu langsung dibanjiri kritik di media sosial. Banyak suporter lebih ingin Ziggo Sport menghentikan sementara analisisnya agar pemirsa televisi dapat merasakan atmosfer di De Kuip.

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Vahle dan Boulahrouz menjadi sasaran kritik utama di X. “Noa Vahle dan Khalid Bouhlarouz terus berbicara sepanjang aksi suporter, benar-benar buruk sekali,” tulis seorang suporter.

“Bisakah orang-orang Ziggo menutup mulut saat acara pembuka itu mulai sekarang?” tanya pemirsa lainnya. “Bagaimana bisa kalian merusak hal seperti ini?” tulis pengguna lain di media sosial tersebut.

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Seorang pemirsa lain menyampaikan permintaan langsung kepada Ziggo Sport agar menyediakan pilihan audio alternatif. Suporter itu ingin mendengar suara dari stadion saja, tanpa omongan ‘bodoh’ dari orang-orang di stasiun olahraga tersebut.

Sementara itu, Feyenoord berharap dapat menebus kekalahan menyakitkan 2-3 dari Excelsior pada Sabtu lalu saat menghadapi FC Porto. Pelatih Giovanni van Bronckhorst melakukan sejumlah perubahan pada susunan timnya untuk laga Eropa ini.

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Florian Kastenmeier mendapat tempat di bawah mistar alih-alih Tjark Ernst, sementara Shaqueel van Persie tampil sebagai ujung tombak. Anis Hadj Moussa juga masuk skuad setelah Van Bronckhorst mengatakan pada Senin bahwa sang penyerang pulih tepat waktu untuk menghadapi Porto.