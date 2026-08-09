Barcelona bekerja sama dengan bek muda tengah mereka, dan pekan depan diperkirakan menjadi penentu dalam memperjelas situasinya.

Sang bek tengah memprioritaskan untuk bertahan, sementara pelatih Hansi Flick merasa puas dan tengah memikirkannya, namun sang pemain tidak kekurangan tawaran serius dari liga-liga besar.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", masa depan Alvaro Cortes (21 tahun) bersama klub Barcelona memasuki pekan yang menentukan. Sang pemain terikat kontrak dengan klub hingga musim panas 2026, dan saat ini fokus sepenuhnya pada menjalankan tugasnya serta memberikan usaha terbaiknya di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Namun masa depannya belum ditentukan meski Ronald Araujo telah pergi dengan status pinjaman ke Liverpool.

Namanya pun muncul sebagai alternatif untuk mengisi posisi bek tengah keempat di samping Cubarsi, Gerard Martin, dan Christensen.

Suasana tenang meliputi hubungan antara klub dan sang pemain, dan kerja sama seluruh pihak telah dipastikan terlepas dari keputusan akhir.

Pekan depan dapat memberikan kejelasan lebih dalam situasi yang masih menggantung ini. Flick percaya pada kemampuan Alvaro dan yakin ia mampu berkontribusi bagi tim berdasarkan apa yang ia saksikan selama periode persiapan musim, sementara sang pemain merasa sepenuhnya puas dan yakin dengan apa yang bisa ia berikan untuk Barcelona.

Kenyataannya, apabila kepindahan pada akhirnya dipertimbangkan, ia tidak akan kekurangan tawaran. Alvaro Cortes, salah satu pemain terbaik tim cadangan pada musim lalu, telah menerima tawaran resmi dari klub-klub di La Liga, Serie A, Premier League, dan kompetisi Eropa lainnya, yang menunjukkan besarnya ketertarikan yang ia peroleh di bursa transfer.

Meski demikian, prioritas sang pemain tetap jelas:Alvaro Cortes adalah pendukung fanatik Barcelona, ia berada di klub, dan ingin sukses bersama Blaugrana. Masa depannya akan ditentukan dalam beberapa hari mendatang, tetapi untuk saat ini, fokusnya sepenuhnya tertuju pada klub Barcelona.