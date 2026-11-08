Suporter De Graafschap menghadang bus pemain: laga melawan Vitesse kemungkinan ditunda

Bus pemain De Graafschap belum berangkat menuju Arnhem. Para suporter klub itu menghadang bus karena marah suporter tim tamu tidak diizinkan hadir di Het Gelredome pada Minggu siang, menurut laporan ESPN.

Pada pertemuan kedua tim tahun lalu, terjadi kericuhan serius. Setelah itu, diputuskan bahwa De Graafschap hanya boleh membawa maksimal 500 suporter tim tamu pada pertemuan berikutnya, yakni akhir pekan ini, alih-alih 800 seperti biasanya.

Keputusan itu disertai sejumlah "persyaratan keamanan yang tegas". Salah satunya, perlengkapan yang dibawa untuk memeriahkan suasana harus dapat diperiksa sebelum para suporter tiba.

Namun, menurut Vitesse, informasi dari polisi dan pembicaraan dengan De Graafschap pada Sabtu malam menunjukkan bahwa sebagian suporter menolak persyaratan itu. Mereka disebut tetap ingin membawa perlengkapan tersebut dengan cara yang bertentangan dengan kesepakatan.

Pertandingan berikutnya VIT Eerste Divisie 06.15 GRA

Forum tripartit khawatir hal itu akan kembali memicu kericuhan dan karena itu menilai tidak aman untuk mengizinkan suporter tim tamu hadir. "Otoritas setempat khawatir akan terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, yang mungkin serius, baik di sekitar stadion maupun di dalamnya," tulis Vitesse.

Ahmed Marcouch, wali kota Arnhem, menjelaskan: "Sepakbola adalah milik semua orang. Namun, keramahan bukan berarti kesepakatan keamanan boleh diabaikan. Selama beberapa pekan terakhir, kami telah memberi De Graafschap seluruh ruang, waktu, dan kesempatan agar pertandingan ini dapat berlangsung dengan aman dengan kehadiran suporter tim tamu."

"Pada Sabtu, upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat dijalankan kembali dilakukan. Namun, jika para suporter sejak awal menyatakan bahwa mereka tidak ingin mematuhi persyaratan dan klub mereka sendiri tidak dapat menjamin kesepakatan itu dipatuhi, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan."

Bus pemain De Graafschap pun masih belum berangkat menuju Arnhem satu jam sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 12.15.