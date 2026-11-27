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Hubungan Wesley Fofana dengan suporter Chelsea tampaknya sudah sulit diperbaiki setelah bek tersebut dicemooh pendukung timnya sendiri dalam laga melawan Nottingham Forest pada Jumat. Pemain asal Prancis itu terus disoraki dan diteriaki "kamu tidak diterima di sini" di City Ground menyusul rilis wawancara yang sangat kontroversial.

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Fofana jadi sasaran kemarahan suporter tandang

Suasana menjadi tidak bersahabat bagi Fofana dalam laga Liga Primer Chelsea melawan Nottingham Forest pada Jumat malam. Setiap kali pemain berusia 25 tahun itu menyentuh bola, cemoohan terdengar dari suporter Chelsea yang bertandang. Mereka terus menunjukkan kekecewaan selama ia berada di lapangan.

Sambutan tidak bersahabat ini menyusul rilis wawancara tanpa izin dengan YouTuber asal Prancis, Zach Nani. Percakapan selama dua jam itu menimbulkan kegemparan di kalangan Chelsea. Suporter terutama marah pada bagian ketika sang bek tampak menanggapi kegagalan baru-baru ini dengan sikap ringan, sehingga terlihat adanya keretakan hubungan antara dirinya dan suporter yang hadir di stadion.

Reaksi tersebut dipicu oleh waktu dan isi wawancara, yang tidak mendapat persetujuan dari klub asal London Barat itu. Dalam rekaman tersebut, Fofana dilaporkan tampak bercanda soal kegagalannya mengeksekusi penalti dalam kekalahan adu penalti dari Liverpool di Piala Carabao bulan lalu. Mengingat pentingnya kompetisi tersebut, nada ringan komentarnya tidak diterima baik oleh suporter yang sudah terpukul oleh rentetan hasil buruk.

Fofana dicemooh oleh suporter klubnya sendiri setelah wawancara itu terungkap. Kekecewaan atas tindakannya di luar lapangan pun meluap dalam pertandingan di Nottinghamshire.

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Tanggapan pelatih dan kesulitan di lini belakang

Manajer Chelsea Xabi Alonso berusaha meredam ketegangan internal sebelum pertandingan, dengan mengonfirmasi bahwa bek tengah asal Prancis itu menyesali tindakannya. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan sang pemain telah meminta maaf dan menegaskan bahwa "hal itu tidak akan terulang", tetapi pernyataan itu tidak banyak meredakan kemarahan suporter di tribune.

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Penampilan Fofana di lapangan justru menambah ketegangan, karena ia menjalani malam yang buruk. Setelah Igor Jesus membawa Forest unggul lebih dulu lewat tendangan voli menakjubkan, keadaan Fofana kian memburuk saat ia membuat timnya dihukum penalti akibat pelanggaran terhadap Liam Delap. Morgan Gibbs-White mengeksekusinya untuk menggandakan keunggulan tuan rumah.

Fofana akhirnya ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Levi Colwill, hanya beberapa saat setelah Emmanuel Emegha memberi Chelsea secercah harapan. Namun, kerugian sudah telanjur terjadi, dan Gibbs-White pada akhirnya memastikan kemenangan 3-2 bagi tuan rumah.

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Pengakuan pribadi dan kesehatan mental

Dalam wawancara kontroversial tersebut, Fofana berbicara terus terang tentang kesulitannya sejak pindah ke London. Ia mengakui bahwa sepakbola sempat membuatnya "lebih sering tidak bahagia daripada bahagia" sebelum ia berhasil pulih secara fisik dan mental. Sang bek juga berusaha menjelaskan keputusannya maju sebagai eksekutor dalam adu penalti melawan Liverpool. Ia merasa harus mengambil tanggung jawab sebagai salah satu pemain senior yang berada di lapangan saat itu.

YouTuber Zach Nani kemudian membela sang pemain. Ia menyatakan Fofana "jelas" tidak bahagia selama percakapan mereka dan jujur mengakui bahwa ia perlu meningkatkan penampilan individunya untuk membantu tim.

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Bek yang didatangkan dari Leicester City pada 2022 dengan biaya £75 juta itu saat ini termasuk salah satu pemain bergaji tertinggi di klub. Namun, keberadaannya di lini belakang yang telah kebobolan lebih dari 20 gol dalam 11 pertandingan tengah mendapat sorotan tajam. Kekalahan terbaru ini menegaskan tren mengkhawatirkan bagi tim asuhan Alonso, yang kini menelan tiga kekalahan dalam empat laga terakhir, termasuk kekalahan kandang telak 1-4 dari Leeds United.