Siebert, yang pada Mei lalu memimpin final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain dengan sangat meyakinkan hingga menuai banyak pujian, harus absen karena cedera betis.

Wasit berusia 42 tahun itu mengalami cedera tersebut pada Minggu lalu saat memimpin pertandingan antara Hoffenheim dan Bayer Leverkusen (3-0), lalu digantikan Robert Hartmann pada jeda babak pertama.

Pada Sabtu mendatang, wasit FIFA asal Jerman lainnya akan menggantikannya. Seperti dilaporkan kicker, Tobias Stieler akan memimpin laga besar di Allianz Arena. Kabar ini, di satu sisi, mungkin tidak terlalu buruk bagi pendukung Dortmund. Pasalnya, ketika menyangkut laga melawan klub dengan gelar juara terbanyak di Jerman, agaknya hanya sedikit suporter BVB yang punya kenangan baik tentang Siebert.

Pernahkah FC Bayern diuntungkan keputusan wasit saat menghadapi BVB?

Terakhir kali Siebert memimpin pertemuan antara Hitam-Kuning dan klub asal Munich itu adalah pada April 2022. Dalam laga tersebut, ia membuat dua kesalahan besar yang merugikan Dortmund.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Pertama, ia luput melihat tekel keras Benjamin Pavard, yang saat itu membela Bayern, terhadap Julian Brandt. Pelanggaran itu seharusnya diganjar kartu kuning. Siebert sendiri mengakuinya dengan tegas setelah pertandingan. "Itu kesalahan terbesar dalam pertandingan tersebut dan saya sangat kesal dengan penilaian saya atas kejadian itu," katanya kepada kicker.

Namun, tampaknya hanya Siebert yang menganggapnya sebagai "kesalahan terbesar" dalam laga itu. Sebab, setelah hampir satu jam pertandingan berjalan, ia tidak memberikan penalti yang jelas bagi Dortmund menyusul pelanggaran Pavard lainnya, kali ini terhadap Jude Bellingham. VAR pun, secara mengherankan, tidak turun tangan. Siebert juga mengkritik hal itu setelah pertandingan.

"Terutama dari sudut kamera 'Hintertor hoch', kontak Pavard terhadap Bellingham yang merupakan pelanggaran terlihat jelas dalam kejadian ini," katanya. Ia pun mengakui: "Penalti seharusnya menjadi keputusan yang tepat." Keputusan itu mungkin bisa membantu BVB menyamakan kedudukan menjadi 2-2 kala itu. Namun, pertandingan akhirnya berakhir 3-1 untuk FCB.

Imago

Stieler luput melihat handball Jerome Boateng yang menjadi sorotan saat melawan BVB

Di sisi lain, Stieler juga bukan sosok asing bagi pendukung BVB. Terakhir kali ia memimpin pertandingan yang disebut "Klassiker" itu adalah lebih dari enam tahun lalu, ketika Bayern, di hadapan tribune kosong akibat pandemi corona di Westfalenstadion, meraih kemenangan yang nyaris menentukan perburuan gelar (1-0). Hasil itu juga tak lepas dari keputusan kontroversial sang wasit.

Pasalnya, pada menit ke-58, Stieler luput melihat handball Jerome Boateng yang bisa diganjar penalti. Saat terjatuh, Boateng membelokkan tembakan Erling Haaland dengan lengan atasnya hingga bola melewati sisi tiang gawang. Dalam kejadian ini pun VAR tidak turun tangan.

Baru-baru ini, Stieler juga menghadapi gelombang kritik besar karena tidak memberikan penalti. Dalam pertandingan DFB-Pokal antara HSV dan Eintracht Frankfurt pada Selasa, ia tidak memberikan penalti kepada Hamburg setelah Robin Koch menjatuhkan Zakaria El Ouahdi lewat benturan fisik yang sangat keras.

Stieler menyebutnya sebagai "bodycheck klasik" dan mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu ia memiliki "ambang batas tertentu". VAR kembali tidak turun tangan, dan Stieler mendukung keputusan itu setelah pertandingan: "Keputusannya tidak sepenuhnya salah, jadi sangat bagus VAR mendukungnya, karena itulah yang kami inginkan." Namun, setelah melihat rekamannya, ia juga mengakui: "Keputusan yang lebih baik adalah penalti."



