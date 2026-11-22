Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Liga Swedia Allsvenskan mendekati akhir musim, dan ketegangannya terasa dalam laga besar antara kandidat juara IK Sirius dan Djurgårdens IF pada Minggu. Dengan dua pekan pertandingan tersisa, Sirius harus menang untuk terus menekan rivalnya dalam perebutan gelar, Hammarby IF. Menariknya, Sirius justru mendapat dukungan penuh dari suporter Djurgårdens. Itu tak lepas dari rivalitas sengit antara Djurgårdens dan Hammarby, dua klub yang berasal dari kota yang sama dan berbagi stadion.

Djurgårdens saat ini berada di peringkat ketiga Allsvenskan. Meski gelar juara sudah di luar jangkauan, klub asal Stockholm itu masih berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa. Di Swedia, tiga tim teratas mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa.

Dengan BK Häcken sebagai pesaing utama untuk posisi ketiga, dan kedua tim sama-sama mengoleksi 52 poin, kemenangan tentu akan sangat menguntungkan Djurgårdens. Djurgårdens mendapat peluang untuk unggul lebih awal melalui Kristian Lien, tetapi pemain asal Norwegia itu melepaskan tembakan yang melenceng jauh.

Namun, kegagalannya yang berpotensi berakibat mahal itu sama sekali tidak memicu kemarahan di tribun suporter tim tamu. Sebaliknya, kegagalan Lien dirayakan seolah-olah bola masuk ke gawang.

Iklan Iklan

Tepat menjelang turun minum, Sirius unggul 1-0 berkat gol Matthias Nartey, pemain berusia 22 tahun asal Leeuwarden yang meninggalkan SC Cambuur pada pertengahan 2025 untuk berkarier di Skandinavia.

Topik Terkait

Gol Nartey tidak hanya dirayakan oleh suporter Sirius yang bersuka cita, tetapi juga oleh suporter Djurgårdens yang duduk di belakang gawang tempat Nartey mencetak gol.

Tidak ada gol tambahan pada babak kedua, sehingga Sirius meraih kemenangan yang mungkin krusial dalam persaingan gelar. Klub yang relatif kecil asal Uppsala itu belum pernah menjadi juara, tetapi pekan depan mereka bisa meraihnya.

Iklan

Namun, persaingan belum selesai. Setelah 29 dari 30 pekan pertandingan, Sirius mengoleksi 61 poin dengan selisih gol +24. Hammarby tertinggal tiga poin, tetapi memainkan satu pertandingan lebih sedikit dan memiliki selisih gol yang jauh lebih baik, yakni +37.

Karena itu, Sirius, yang akan bertandang ke markas IFK Göteborg pada pekan terakhir Minggu depan, tampaknya harus berharap Hammarby kehilangan poin dalam salah satu dari dua laga terakhirnya. Hammarby akan menjamu Göteborg pada Senin malam, lalu bertandang ke markas Västerås SK yang berada di papan atas pada Minggu.