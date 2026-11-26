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Bek sayap AS Roma Wesley Franca secara terbuka mengajak penyerang Real Madrid Endrick bergabung dengannya di klub Serie A itu pada musim dingin ini. Milan juga santer dikaitkan dengan pemain Brasil tersebut, sementara Wesley berupaya memengaruhi keputusan rekan senegaranya menjelang bursa transfer Januari.

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Wesley ajak Endrick bergabung dengan Roma

Wesley turun tangan sendiri dalam persaingan merekrut penyerang Madrid, Endrick . Berbicara kepada TNT Sports Brazil, bek itu mengonfirmasi bahwa ia telah mengajak rekan senegaranya secara langsung untuk pindah ke Roma pada musim dingin ini.

Pengakuan itu muncul tepat setelah Roma bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Di tengah santernya kabar bahwa Endrick akan meninggalkan Madrid pada Januari, Wesley aktif berupaya memengaruhi keputusan Endrick agar berpihak kepada klubnya saat ini.

Apa yang Wesley katakan kepada rekan senegaranya

Wesley tidak segan membahas upayanya merekrut Endrick dalam wawancara seusai pertandingan. Ia menegaskan bahwa Endrick akan mendapat sambutan hangat di ruang ganti dan dari para suporter jika memilih Roma.

“Saya menyuruh Endrick datang ke Roma,” ungkap Wesley. “Dia yang akan memutuskan, tetapi dia tahu para suporter akan menyukainya di sini dan rekan-rekan setimnya akan menyambutnya dengan senang hati.”

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Roma hadapi persaingan sengit di Serie A

Roma tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Endrick karena banyak klub Serie A yang berminat kepada penyerang itu. Rival domestik mereka, Milan, juga muncul sebagai kandidat kuat untuk mendatangkan pemain Real Madrid tersebut pada musim dingin ini.

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Menurut laporan, kedua klub Italia itu mempertimbangkan skema finansial yang sangat berbeda untuk menuntaskan transfer. Laporan terbaru menyebut Roma tertarik meminjam Endrick hingga akhir musim ini.

Sementara itu, Milan mungkin bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain Brasil tersebut secara permanen. Sejumlah laporan menyebut potensi harga sekitar €60 juta hingga €70 juta, yang menunjukkan besarnya tantangan finansial bagi Roma dalam persaingan transfer ini.

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Endrick hadapi keputusan penting pada Januari

Menjelang bursa transfer Januari, perhatian kini tertuju pada respons Endrick dan Madrid terhadap meningkatnya minat dari Italia. Roma dan Milan menawarkan jalan yang berbeda, sehingga penyerang itu harus mengambil keputusan besar mengenai masa depan terdekatnya.