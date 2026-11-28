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Tinggal satu malam lagi sebelum edisi ke-202 De Klassieker digelar. Seperti tradisi, para pemain Feyenoord dan Ajax mendapat dukungan meriah dari suporter mereka pada Sabtu, sehari sebelum pertandingan.

Di Rotterdam, tempat De Klassieker akan berlangsung pada Minggu, ribuan suporter hadir di Varkenoord. Mereka menyanyikan lagu dan menyalakan suar untuk menyemangati tim asuhan Giovanni van Bronckhorst yang tengah kesulitan. Menjelang akhir sesi latihan, para suporter dan pemain juga saling mendekat.

Bagi Feyenoord, De Klassieker tahun ini lebih dari sekadar laga rivalitas. Kemenangan terakhir mereka diraih pada 17 Oktober. Tiga pertandingan berikutnya berakhir imbang, sementara empat laga terakhir semuanya berujung kekalahan.

Feyenoord saat ini tertinggal tiga poin dari Ajax, dan kekalahan dari rival bebuyutan mereka bisa terbukti fatal pada akhir musim. Sebaliknya, kemenangan akan cukup untuk menyamai perolehan poin tim asal ibu kota itu di klasemen sekaligus mengembalikan rasa percaya diri.

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Suporter fanatik juga terdengar jelas di De Toekomst. Skuad asuhan Míchel Sánchez menjalani latihan ringan, sementara para suporter melompat-lompat di tribune Bobby Haarms di belakang mereka.

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Skuad Ajax tampak berada dalam suasana hati yang sangat baik. Tolu Arokodare, misalnya, memeluk erat pelatihnya, dan pelatih asal Spanyol itu menikmati momen tersebut dengan senyum lebar.

Hal yang paling buruk adalah spanduk yang merujuk pada perang. Di spanduk itu tertulis 'bloody Sunday', dengan gambar cakrawala kota Rotterdam dan beberapa pesawat pengebom di atasnya. Spanduk tersebut merujuk pada pengeboman Rotterdam pada 14 Mei 1940. Belakangan terungkap bahwa suporter Feyenoord juga berperilaku buruk.

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Ajax memenangi tujuh dari delapan pertandingan terakhir mereka. Pada pertengahan pekan, mereka mengalahkan FC Thun dengan meyakinkan. Berkat antara lain gol-gol spektakuler Rayane Bounida dan mantan pemain Feyenoord Steven Berghuis, laga berakhir 4-0.

Baca di sini untuk melihat perkiraan susunan pemain Feyenoord. Perkiraan sebelas pemain inti Ajax dapat dilihat di sini .