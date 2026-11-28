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Tinggal semalam lagi menuju edisi ke-202 De Klassieker. Sesuai tradisi, para pemain Feyenoord dan Ajax mendapat dukungan meriah dari suporter mereka pada Sabtu, sehari sebelum pertandingan.

Di Rotterdam, tempat De Klassieker berlangsung pada Minggu, ribuan suporter hadir di Varkenoord. Mereka menyanyikan lagu dan menyalakan suar untuk memberikan dukungan meriah kepada tim asuhan Giovanni van Bronckhorst yang tengah kesulitan. Menjelang akhir latihan, para suporter dan pemain juga saling mendekat.

Bagi Feyenoord, De Klassieker tahun ini lebih dari sekadar De Klassieker. Kemenangan terakhir mereka terjadi pada 17 Oktober. Tiga pertandingan berikutnya berakhir imbang, sementara empat laga terakhir semuanya berujung kekalahan.

Feyenoord saat ini tertinggal tiga poin dari Ajax. Kekalahan dari rival bebuyutan mereka bisa terbukti fatal pada akhirnya. Sebaliknya, kemenangan cukup untuk menyamai poin tim ibu kota itu di klasemen dan mengembalikan perasaan positif.

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Di De Toekomst, dukungan suporter fanatik juga terdengar jelas. Skuad asuhan Míchel Sánchez menjalani latihan ringan, sementara di belakang mereka para suporter melompat-lompat di tribune Bobby Haarms.

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Suasana di dalam skuad terlihat sangat baik. Tolu Arokodare, misalnya, memeluk erat pelatihnya, dan pelatih asal Spanyol itu menikmati momen tersebut dengan senyum lebar.

Titik terendahnya adalah spanduk yang merujuk pada perang. Di spanduk itu tertulis 'bloody Sunday', dengan gambar cakrawala kota Rotterdam dan beberapa pesawat pengebom di atasnya. Itu merupakan rujukan pada pengeboman Rotterdam pada 14 Mei 1940.

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Ajax memenangi tujuh dari delapan pertandingan terakhirnya. Pada tengah pekan, klub itu mengalahkan FC Thun dengan meyakinkan. Antara lain berkat gol-gol spektakuler Rayane Bounida dan mantan pemain Feyenoord Steven Berghuis, Ajax menang 4-0.

Baca di sini untuk melihat perkiraan susunan pemain Feyenoord. Perkiraan sebelas pemain utama Ajax dapat dilihat di sini .