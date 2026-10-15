Viktor Tsygankov dihujani kritik oleh suporter Ajax pada Kamis malam. Winger kanan asal Ukraina itu tampil sangat tidak mengesankan dalam laga Conference League melawan Hajduk Split, saat tim Amsterdam tertinggal 1-0 pada babak pertama. Di Ajax Showtime dan Voetbalzone, sang penyerang mendapat kritik tajam dan sejumlah suporter sudah menyebutnya sebagai pembelian gagal.

Ajax tampil sangat kesulitan di Kroasia dan nyaris tak mampu menciptakan ancaman. Tolu Arokodare mendapat peluang emas setelah delapan menit, tetapi terlalu lama mengambil keputusan. Pada menit ke-37, keadaan memburuk ketika Jofre Torrents kehilangan bola, Davy Klaassen tak mampu lagi menghalau serangan, dan Abdulia Sanyang membawa tuan rumah unggul lewat tembakan keras mendatar: 1-0.

Permainan Ajax sama sekali tidak berjalan baik. Tsygankov menjadi sasaran utama kritik para suporter, yang mempertanyakan apa sebenarnya kontribusi pemain Ukraina itu bagi tim Míchel Sánchez. "Menurut saya, Tsygankov adalah satu lagi pembelian gagal. Dia benar-benar pemain yang sama sekali tidak layak untuk Ajax. Dan ya, saya sudah bisa melihatnya sekarang," tulis Rob di Ajax Showtime. Grouster menarik kesimpulan serupa: "Saya berani memasukkan Tsygankov ke kategori 'pembelian gagal'."

Pengunjung lain Ajax Showtime juga sudah punya penilaian tentang winger kanan itu. "Menurut Míchel, Bounida mungkin bukan winger kanan, tetapi hampir mustahil dia lebih buruk daripada Tsygankov," ujar seseorang. Suporter lain juga meminta perubahan di sisi kanan: "Kita membicarakan Leonardo sepanjang hari, tapi, eh, bagaimana dengan Tsygankov? Pasang saja Ouazane atau, kalau perlu, Edvardsen di kanan. Astaga, dia benar-benar mengecewakan."

Rob melangkah lebih jauh dengan membandingkan sang penyerang dengan mantan pemain Ajax: "Dia mengingatkan saya pada Rommedahl versi buruk."

Di Voetbalzone, penampilan Tsygankov juga mengundang banyak keheranan. "Dari mana mereka mendapatkan winger kanan itu? Sepertinya hari ini adalah kali pertama dia menginjak lapangan sepakbola," keluh JackCharlton. Suporter lain tak kalah pedas: "Tsygankov jelas bukan pemain Ajax, kan? Kuda pacu yang belum terasah!"

Kekecewaan begitu besar sampai-sampai sejumlah suporter mulai merindukan Steven Berghuis, yang absen di Kroasia karena masalah fisik. "Melihat Tsygankov bermain, saya hampir merindukan Berghuis," tulis seseorang di VZ.