Suporter Ajax memberi satu orang nilai 4 usai duel melawan AZ: "Sudah muak dengannya!"

Suporter Ajax mengkritik satu pemain seusai pertandingan melawan AZ: Oscar Gloukh. Pemain asal Israel itu masuk menggantikan Julian Brandt yang cedera setelah 40 menit pertandingan berjalan, tetapi gagal tampil mengesankan.

Gloukh telah bermain dalam sebelas pertandingan VriendenLoterij Eredivisie musim ini. Ia mencatatkan satu gol dan empat assist. Namun, saat menghadapi AZ, tembakannya tidak akurat.

Ketika Ajax mendapat lebih banyak ruang menjelang akhir pertandingan, gelandang itu memiliki peluang untuk menentukan hasil laga. Tembakannya yang diblok pada menit ke-85 membuat rekan setimnya, Steven Berghuis, frustrasi karena ia berharap mendapat operan.

Suporter Ajax juga tidak senang dengan momen tersebut. "Gloukh, serius, pernahkah ada pemain yang lebih egois mengenakan seragam Ajax? Ini benar-benar tidak bisa diterima, bukan? Oper saja bolanya kepada Berghuis dan skornya menjadi 2-0," tulis suporter Ajax bernama Larry di X.

"Gloukh itu benar-benar tidak akan berhasil... Betapa egoisnya si batang permen licorice yang berkacamata kuda itu...," tulis Indocied. Rob juga mengaku "sudah benar-benar muak" dengan Gloukh.

Di Ajax Showtime, pengguna dapat memberi nilai kepada para pemain Ajax. Seusai laga melawan AZ, nilai tertinggi diberikan kepada Marc ter Stegen. Kiper itu mendapat nilai 7,5, sedikit lebih tinggi daripada Sofyan Amrabat (7,3) dan Lucas Rosa (7,2).

Gloukh mendapat nilai terendah. Para pengguna AS memberinya nilai 4 untuk penampilannya melawan AZ.