Suporter Ajax bernyanyi agar pemain yang tampil gemilang dipanggil ke timnas Belanda: "Tidak tahu apakah itu cukup"

Ajax meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League pada Kamis malam, dan Owen Wijndal menjadi salah satu pencetak golnya. Bek kiri yang juga mencatatkan assist untuk gol yang mengubah skor menjadi 4-1 itu tengah tampil apik. Setelah mencetak gol, ia mendapat dukungan lewat nyanyian dari suporter Ajax yang hadir agar masuk timnas Belanda.

"Wijndal ke timnas Belanda, oh oh oh!" terdengar setelah bek kiri itu membawa Ajax unggul 3-1 atas tim Denmark yang bermain dengan sepuluh pemain. Wijndal kini hampir selalu bermain selama Caio Henrique cedera, meski pemain asal Brasil itu hampir pulih dari cederanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Wijndal kerap dikritik suporter Ajax. Kini mereka menyanyikan namanya agar masuk timnas Belanda, mungkin dengan sedikit nada sinis. Pelatih Míchel Sánchez tidak tahu apakah pelatih timnas Xavi Hernández akan memanggilnya. "Itu bukan tugas saya," kata pria asal Spanyol itu sambil tertawa.

"Saya sangat senang dengan para pemain saya dan akan membela mereka sampai mati. Saya punya skuad yang sangat muda dengan banyak sekali talenta. Saya yakin kami punya skuad yang mampu melakukan hal-hal luar biasa tahun ini. Owen melakukan segala cara agar penampilannya menarik perhatian."

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"Apakah itu cukup, saya tidak tahu. Namun, dia tampil luar biasa dan saya sangat senang dengan semua pemain saya. Mewakili negaranya adalah impian setiap pesepakbola. Begitu pula bagi Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse, Jorthy Mokio..."

"Mereka pemain muda yang menargetkan tempat di tim nasional. Semoga suatu saat salah satu pemain Belanda kami bisa bergabung dengan timnas Belanda. Itu akan luar biasa, karena berarti segala sesuatunya berjalan sangat baik di sini," ujar Míchel.

Wijndal, 26 tahun, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2027, sudah tampil 11 kali untuk timnas Belanda. Setelah menjalani debutnya melawan Meksiko pada Oktober 2020, ia juga menjadi pemain yang diandalkan timnas Belanda pada paruh pertama 2021. Setelah itu, pemain asal Zaandam tersebut tak lagi masuk radar.