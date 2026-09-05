Meski Ajax - PSV berjalan sangat seimbang pada babak pertama, para suporter klub Amsterdam itu sama sekali tidak puas. Terutama Oscar Gloukh yang memicu banyak kejengkelan di kalangan fans Ajax.

Pemain Israel itu kembali dipercaya tampil sejak awal di posisi sayap kiri dalam laga besar ini, tetapi sejauh ini justru memberi kesan kurang meyakinkan. Beberapa tembakannya diblok, dan dalam bertahan Gloukh juga beberapa kali melakukan kesalahan.

Frustrasi mencapai titik didih pada menit ke-27 ketika Gloukh memutuskan untuk membiarkan Sergiño Dest, lawan langsungnya, begitu saja. Akibatnya, Guus Til mendapat peluang bagus di depan gawang, meski tembakannya pada akhirnya melambung tinggi di atas gawang.

"Sekarang Gloukh sebenarnya seperti menyerah begitu saja dan memberi isyarat kepada rekan-rekan setimnya: 'Ya, saya sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Kalian yang harus menyelesaikannya'," demikian juga dilihat komentator ESPN, Vincent Schildkamp. "Gloukh memang tidak punya paru-paru untuk terus mengimbangi Dest sepanjang pertandingan."

Bahwa Gloukh secara kondisi fisik tampaknya tidak mampu mengimbanginya, tidak menjadi alasan yang bisa diterima para pendukung Ajax. "Ganti Gloukh sekarang," demikian bunyi reaksi yang sering muncul. "Ini benar-benar memalukan," terdengar komentar lain. "Gloukh adalah salah satu pemain terburuk yang pernah saya lihat di Ajax."

Seruan untuk memasukkan Abdellah Ouazane, talenta berusia tujuh belas tahun yang dalam beberapa pekan terakhir memberikan kesan luar biasa, terdengar di mana-mana. "Kenapa Ouazane tidak bermain? Dia pemain yang lima kali lebih bagus daripada Gloukh," tulis seseorang. "Gloukh cepat mandi dan masukkan Ouazane," demikian kata yang lain.