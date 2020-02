Suporter ADO Den Haag Invasi Sesi Latihan Alan Pardew

Suporter mana yang tak perih hatinya melihat tim kesayangan mereka terpuruk di zona degradasi? Perasaan pedih ini tengah dialami loyalis klub Eredivisie Belanda, ADO Den Haag.

Sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Alan Pardew, sekitar sepuluh suporter menginvasi sesi latihan pemain. Mereka bahkan sampai membawa flipboard dan menurut laporan Omroep West, mereka "mengajari" taktik yang seharusnya diterapkan mantan bos dan tersebut.

"Sekelompok suporter masuk lapangan di awal sesi latihan dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan penampilan tim saat ini," demikian laporan media lokal.

The supporters of The Hague are tired of the players and their efforts. They went on to the field including flipboard and tactics during the training. #afraidofsecondleague #ado pic.twitter.com/wTdbkqsYh7