Ketika Mathys Tel berpamitan dengan fans Bayern Munich sedikit lebih dari setahun lalu, ia sangat emosional. Ia menyebut klub itu sebagai "orang yang dicintai", yang kini harus ia tinggalkan. Setiap menit yang ia dapatkan untuk berada di lapangan bersama klub sebesar ini, "ia cintai", dan Munich akan "selalu ada di hati saya".

Kecintaan Tel kepada Bayern Munich bukan muncul begitu saja. Raksasa Jerman itu menggelontorkan 20 juta euro pada 2022 untuk memboyongnya dari Stade Rennes, saat ia baru berusia 17 tahun. Sebuah bentuk kepercayaan yang sangat besar, yang pada saat bersamaan juga menghadirkan tekanan luar biasa pada seorang penyerang bertalenta tinggi, tetapi masih sangat belia. Namun, ia mampu menghadapinya.

Pemain Prancis itu memantapkan diri di skuad bertabur bintang sebagai joker yang sangat berguna dan dengan cepat menjadi idola penonton. Pada musim pertamanya, sekitar 450 menit sudah cukup baginya untuk mencetak enam gol di Bundesliga dan DFB-Pokal. Pada tahun berikutnya, ia bahkan sudah membukukan sepuluh gol dan enam assist dalam "hanya" 1.226 menit pertandingan kompetitif.

Mathys Tel tersisih di Bayern Munich setelah kedatangan Kompany

Tel tampaknya memang adalah masa depan, tetapi ketika di bawah pelatih baru Vincent Kompany ia hanya mencatatkan 458 menit dalam 14 laga kompetitif hingga musim dingin dan tidak mendapatkan satu pun hasil nyata berupa keterlibatan gol, sesuatu harus berubah. Tel lama bergulat dengan langkah ini dan bahkan pada Desember sempat memberi kesan kepada petinggi Bayern, termasuk Kompany dan direktur olahraga Max Eberl, bahwa ia ingin bertahan dan tidak mengincar kepindahan pinjaman.

Eberl dan Kompany memang sangat menyarankan kesepakatan pinjaman kepada pemain Prancis itu, tetapi menerima keputusan sang pemain muda yang sedang terpuruk. Pada akhir Januari, perubahan sikap Tel pun terjadi, sesuatu yang tidak sepenuhnya disetujui Eberl.

"Kami akan melihat apakah kami bisa menemukan solusi. Waktu terus mendesak," kata Eberl yang sedikit kesal hanya beberapa menit setelah Tel, dengan banyak gestur dan cukup berlarut-larut, berpamitan dengan fans Bayern dalam semacam putaran kehormatan usai laga Liga Champions melawan Slovan Bratislava. Perlu dicatat, saat itu belum ada sesuatu pun yang benar-benar matang untuk diumumkan.

Meski demikian, itu adalah adegan yang mengharukan pada malam Januari yang dingin tersebut. Sendirian, pemain Prancis yang saat itu berusia 19 tahun itu berjalan melintasi rumput Allianz Arena, sementara semua rekan setimnya sudah lama menghilang ke lorong stadion. Tel bertepuk tangan, melambaikan tangan, lalu bertepuk tangan lagi. Kemudian ia kembali berjalan ke arah tribune selatan. Di sana ia menyapa sejumlah pendukung, berpose untuk foto, dan berbincang singkat. Jaketnya ia berikan kepada seorang fan yang bertelanjang dada di pagar pembatas.

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Mathys Tel pindah dari Bayern Munich ke Tottenham dan langsung menuai kritik

"Solusi" yang masih harus ditemukan Eberl untuk Tel itu terungkap beberapa hari kemudian dan setelah tarik ulur panjang, dalam bentuk kesepakatan pinjaman dengan Tottenham Hotspur. Spurs disebut membayar biaya 10 juta euro kepada Bayern untuk kepindahan jangka pendek tersebut. Klub London itu saat itu sedang berada dalam krisis mendalam, hanya menempati peringkat ke-15 di liga dan sangat membutuhkan alternatif untuk striker bintang Dominic Solanke, yang sebelumnya melewatkan seluruh paruh pertama musim karena operasi pergelangan kaki.

Berbeda dengan yang diinginkan Bayern, bersama Spurs disepakati opsi pembelian tinggi senilai 60 juta euro dan bukan kewajiban membeli. Hal itu kabarnya juga terjadi atas desakan Tel, yang ingin tetap membuka pintu untuk kembali ke Bayern Munich dan menentukan sendiri masa depan jangka panjangnya.

Di Spurs yang terus terpuruk, Tel kemudian kesulitan setelah kedatangannya. Setelah gol pada debutnya di FA Cup, yang juga langsung menjadi ajang tersingkirnya Tottenham, datanglah paceklik panjang. Baru pada April ia kembali mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, ia sudah dicap sebagai "sangat tidak efektif" dan "mengecewakan" oleh The Standard dan The Sun.

Mengecewakan pula apa yang ditunjukkan Spurs sepanjang sisa musim dalam rentang yang panjang. Hanya karena tiga tim terdegradasi, Leicester, Ipswich, dan Southampton, tampil jauh lebih buruk, bencana berupa terjun ke Championship bisa dihindari. Pada akhirnya bahkan hadir happy ending yang tak terduga di final Liga Europa. Alih-alih bermain di Championship, tim yang bahkan saat itu sudah disfungsional dan tumpul dalam menyerang itu mendadak tampil di Liga Champions.

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Bayern Munich, dalam retrospeksi, membuat bisnis transfer yang luar biasa dengan Mathys Tel

Dan meskipun Tel sebenarnya sama sekali tidak punya andil dalam hal itu (tidak ada gol dan hanya 209 menit di seluruh fase gugur Liga Europa), musim panas lalu Spurs mencapai kesepakatan dengan Bayern untuk transfer permanen pemain tim nasional U-21 Prancis tersebut, yang prospeknya untuk mendapatkan menit bermain di Munich menyusut ke level minimum karena musim debut luar biasa Michael Olise dan kedatangan Luis Diaz. Sang juara rekor Jerman kembali menerima 35 juta euro untuk Tel dan, dalam retrospeksi, menjalankan bisnis yang luar biasa.

Sebab, Tel juga tidak benar-benar mampu menancapkan kakinya pada musim keduanya di London. Namun, catatan gol yang minim dengan hanya empat gol dalam 37 laga kompetitif harus ditempatkan dalam konteksnya. Sebab, Spurs menampilkan gambaran yang bahkan jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan pada enam bulan pertama Tel. Tottenham baru selamat dari degradasi pada matchday terakhir dan di tengah proses itu menghabiskan dua pelatih, Thomas Frank dan Igor Tudor. Baru kedatangan si berangasan Roberto De Zerbi yang pada akhirnya membalikkan keadaan menjadi lebih baik bagi Spurs.

Tottenham Hotspur menjalani musim panas transfer yang gila: hanya Chelsea yang mengeluarkan uang lebih banyak

Sebagai respons atas dua musim Premier League yang katastrofik, datanglah ofensif transfer yang luar biasa pada musim panas ini. Lini tengah dirombak total dengan hampir 220 juta euro lewat kedatangan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes. Selain itu, Savinho dan Omar Marmoush datang sebagai dua pesaing baru bagi Tel dari Manchester City: Savinho dengan harga 87 juta euro, Marmoush melalui pinjaman dengan kewajiban beli senilai 55 hingga 60 juta euro. Ditambah lagi, ada satu kekuatan ofensif lain dalam diri pemain pinjaman dari Chelsea, Mykhailo Mudryk.

Spurs sejauh ini sudah menghabiskan 354 juta euro pada musim panas ini, dan secara global itu hanya dilampaui oleh Manchester City yang memang selalu tergila-gila transfer (526 juta) dan Chelsea (406 juta). Namun, hasil dari investasi besar-besaran ini untuk saat ini masih sangat terbatas, atau dengan kata lain: di Spurs, situasi sudah kembali memanas setelah baru dua pertandingan liga.

Sebab, lini depan yang dibentuk ulang dengan biaya sebesar itu, terlepas dari kemenangan telak di putaran kedua League Cup melawan Charlton Athletic (5-1), di Premier League tepat berada di angka nol gol, sementara lini belakang kembali menampilkan gambaran yang mengkhawatirkan, terutama pada laga pembuka melawan Brentford (0-3).

Mathys Tel dicemooh fans sendiri setelah momen sial

Dan itu, bagi sebagian orang, juga berlaku untuk Tel. Pemain 21 tahun itu memang masih memiliki tempat utama di sayap kiri di bawah De Zerbi meski ada para pemain baru ternama, tetapi momen positif cepat juga belum menghampirinya pada musim ini. Sebaliknya. Dalam kekalahan 0-2 pada akhir pekan melawan Newcastle United, Tel bahkan menjadi bahan tertawaan ketika pada menit ke-68, saat skor 0-1, ia maju mengeksekusi tendangan bebas yang menjanjikan, sedikit terpeleset, dan menghantam bola ke antah-berantah.

Dengan sangat marah dan nyaris putus asa, setelah itu ia memukul-mukul rumput, sebelum rekan-rekan setimnya membantunya berdiri dan memberinya semangat. Sementara itu, terdengar tepuk tangan mengejek dan siulan dari fans sendiri. Hanya beberapa saat kemudian ia ditarik keluar. Sebuah adegan yang bersifat simbolis, demikian penilaian mantan pemain Spurs Jamie O'Hara (56 pertandingan, tujuh gol, lima assist untuk Tottenham).

"Itu salah satu tendangan bebas terburuk yang pernah saya lihat," semburnya dalam reaksi langsung di talkSPORT saat pertandingan: "Dia memang tidak cukup bagus. Saya tidak tahu mengapa semua orang bersikap seolah dia pemain yang layak - dia benar-benar sangat buruk!"

Namun, bukan hanya Tel yang menjadi sasaran kritik. Ia juga mengkritik De Zerbi karena Pedro Porro bermain di sayap kanan, serta Savinho, yang harus beristirahat setelah hanya 20 menit di League Cup karena keluhan otot.

Namun, sekali lagi Tel yang mengecewakan menjadi pusat kritik. Ia hanya memenangi satu dari enam duel dan tidak berhasil dalam satu pun dribel. Di Inggris, seruan agar Tel segera dijual dan digantikan sudah lama terdengar kencang. Namun, pelatih De Zerbi kabarnya punya pandangan berbeda.

Pelatih asal Italia itu disebut telah menyampaikan dengan sangat jelas kepada Tel bahwa ia ingin mengandalkannya, meski persaingan kini semakin besar. Namun, tampaknya Tel tidak bisa merasa terlalu aman. Sebab, Tottenham belakangan disebut sempat mengetuk pintu pasar transfer untuk Cody Gakpo, tetapi ditolak pemain Liverpool tersebut. Sementara itu, pemain Belanda itu disebut telah menyetujui Manchester City.

Sementara itu, tanda tanya seputar Tel kian membesar, apakah ia benar-benar memiliki level untuk sukses di klub yang sejatinya besar seperti Tottenham. Jika ia tidak segera membuktikannya, pada musim dingin ia mungkin harus kembali merangkai kata-kata perpisahan. Hanya saja, diragukan apakah kali ini kata-kata itu akan seemosional seperti dulu saat di Bayern Munich.

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Mathys Tel: data performa dan statistik di Bayern Munich, Stade Rennes, dan Tottenham

Klub Pertandingan Gol Assist Menit bermain Bayern Munich 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







