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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Super luar biasa: Felix menyamai Diaby dan mencatatkan sejarah di Liga Roshn

Al Nassr FC vs Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Pesihir Portugal terus bersinar

Bintang klub Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, terus menorehkan sejarah bersama Al Alami setelah membawa timnya meraih kemenangan atas Al Faisaly dengan skor (5-3), dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada pekan ke-12 Liga Roshn.

Al Nassr menambah koleksi poinnya menjadi 28 di posisi kedua, sama dengan Al Qadsiah yang memuncaki klasemen untuk sementara, sedangkan di belakang keduanya ada Al Hilal dengan 27 poin.

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Felix mampu menciptakan 4 gol pertama Al Nassr dalam laga melawan Al Khaleej, yang dicetak melalui pemain Brasil Angelo Gabriel, serta hat-trick dari rekan senegaranya Cristiano Ronaldo.

Pertandingan berikutnya
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALK

ALK

Ini merupakan kali pertama dalam perjalanan karier Felix yang menyaksikan keberhasilannya mencatatkan super hat-trick "assist", setelah penampilan-penampilan mengesankan yang ia tunjukkan sepanjang kompetisi musim ini.

Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Felix menjadi pemain kedua yang memberikan 4 umpan kunci dalam satu pertandingan di liga profesional sejak musim 2011-2012, sejak Moussa Diaby, mantan pemain Al Ittihad, mencatatkan angka ini melawan Al Wehda pada September 2024.

Bintang veteran asal Portugal itu menambah koleksinya menjadi 13 kontribusi gol dalam 13 pertandingan yang ia jalani musim ini di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.

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