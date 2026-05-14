"Sungguh tidak bisa dimaafkan bahwa Marijn Beuker membiarkannya hengkang dari Ajax tanpa imbalan apa pun"

Henk Spaan tidak mempermasalahkan kepergian Marijn Beuker dari Ajax yang semakin dekat. Kolumnis kritis ini memandang sang direktur sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kepindahan Bendegúz Kovács ke AZ.

Dalam penilaianSpaan, Beuker mendapat nilai 4. “Oke, dia membawa Francesco Farioli ke Amsterdam, yang merupakan langkah bagus sehingga dia sendiri masih tidak percaya. Namun, dia tidak melakukan apa-apa untuk mempertahankan pemain itu di Ajax.”

“Bahwa dia kemudian membiarkan Bendegúz Kovács pindah ke AZ tanpa bayaran adalah hal yang tak termaafkan,” lanjut Spaan. Menurut jurnalis tersebut, striker bertubuh jangkung itu bahkan tidak ditawari kontrak dengan gaji rendah, padahal dia sudah terlalu sedikit mendapat waktu bermain di Ajax U-19.

Spaan sering mengungkit kesalahan ini dalam kolom hariannya. “Saya menyalahkan Beuker karena dia yang bertanggung jawab akhir, tapi pelatih muda yang membiarkan hal itu terjadi juga seharusnya bersuara.”

Kini Kovács telah dipanggil untuk tim nasional Hongaria, demikian yang dibaca Spaan di internet minggu ini. “Bukan, bukan untuk tim U-23, tetapi dipanggil langsung ke tim nasional. Sorak-sorai yang meledak dari seribu mulut itu berasal dari Noord-Holland.”

Statistik

Kovács yang baru berusia sembilan belas tahun terikat kontrak dengan AZ hingga pertengahan 2028. Statistik dari musim debutnya di Alkmaar sangat mengesankan. Atas nama tim U-19, yang juga aktif di level Eropa, ia mencatatkan 25 gol dan 1 assist dalam 25 pertandingan.

Bersama Jong AZ, Kovács mencetak delapan gol dalam empat belas pertandingan di divisi kedua Belanda. Sebagai puncaknya, ia berkesempatan melakukan debut di tim utama dan telah tampil dalam empat pertandingan di tim utama.