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Serikat pemain FIFPRO kembali melontarkan kritik keras kepada petinggi Bayern Munich atas perlakuan terhadap Jamal Musiala. CEO Jan-Christian Dreesen tak habis pikir.

Membahas kondisi kesehatan pemain tim nasional itu "secara terbuka dan mempertanyakan gajinya saat ia sedang menjalani pemulihan menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan dan kepekaan yang sangat mendalam," kata presiden FIFPRO Sergio Marchi dalam pernyataan pada Senin, menurut "Absolut Bayern".

Musiala layak mendapat "dukungan dari klubnya dan kepastian bahwa kontraknya akan dipenuhi", lanjut Marchi, yang mengecam pernyataan para petinggi Bayern "sekeras-kerasnya".

Marchi juga membela pemain berusia 23 tahun itu terkait kemungkinan pemotongan gaji: "Saya menyatakan solidaritas penuh kepada Jamal. Bayern harus mendukungnya sepanjang masa pemulihannya dan memenuhi kontrak yang telah ditandatangani tanpa syarat."

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Pejabat serikat pemain itu merujuk pada contoh dari Amerika Selatan: "Di Argentina, perjanjian kerja bersama bagi pesepakbola profesional melindungi gaji yang telah disepakati hingga pemain dinyatakan pulih secara medis, jika cedera atau penyakit di luar kendalinya membuatnya tidak bisa bermain, bahkan ketika kontraknya telah berakhir."

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Karena itu, menurutnya, sangat disayangkan "mendengar para petinggi klub sebesar Bayern mempertanyakan apakah mereka akan memenuhi kontrak yang masih berlaku. Ini kemunduran bagi sepakbola."

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Mengapa Bayern Munich terkejut dengan sikap FIFPRO?

CEO Jan-Christian Dreesen tak habis pikir menanggapi kritik tajam FIFPRO. "Kasus ini tentu menjadi perhatian para penggemar karena setiap pemain kami adalah bagian dari kami. Dan ya, itu benar! Jamal adalah bagian dari kami! Justru karena itulah kami merawatnya. Jadi, sudah jelas akan ada tanggapan," katanya dalam wawancara dengan tz/Münchner Merkur dan Bild: "Namun, sejujurnya saya hanya bisa heran dengan reaksi FIFPro. Asosiasi pemain ini sebenarnya bahkan tidak memiliki perwakilan di Jerman...."

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Direktur olahraga Max Eberl dan pelatih Vincent Kompany "yakin terhadap Jamal, mereka yakin ia bisa kembali ke performanya seperti dulu. Itulah yang kami semua harapkan," lanjut Dreesen: "Dan tentu saja ini menyangkut dirinya sebagai manusia. Kami semua ingin ia kembali seperti dulu di lapangan!"

Musiala, yang mengalami gangguan fungsi neurologis disertai kejang absans, menjadi pusat perdebatan sengit di Bayern Munich. Mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge memperuncing perdebatan setelah laga melawan Köln (1-1), ketika ia secara terbuka mempertanyakan kemampuan Musiala untuk tampil dan berbicara tentang kemungkinan penyesuaian kontraknya.

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"Sulit untuk tidak mendengar bahwa persoalan ini kembali ramai dibicarakan dalam dua hari terakhir. Namun, saya tetap pada pendirian saya: Kami berkewajiban memastikan Jamal mendapat waktu untuk pulih dan bisa kembali ke performanya seperti dulu," kata Dreesen mengenai perdebatan itu. "Pada saat yang sama, kami juga punya tanggung jawab terhadap klub. Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge pun menyampaikan hal yang sama, meski dengan penekanan berbeda. Dan menurut saya, hal itu boleh disampaikan."

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Apakah Musiala dan Bayern Munich memiliki kesepakatan rahasia?

Menurut Süddeutscher Zeitung, pada musim panas penasihat Musiala dan pihak klub disebut telah mencapai kesepakatan lisan . Mereka disebut sepakat untuk menyesuaikan kontrak Musiala jika sang pemain tidak mampu kembali menunjukkan performanya seperti dulu.

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"Saya tidak hadir dalam pertemuan yang dimaksud," tambah Dreesen mengenai laporan SZ. "Jadi, saya tidak bisa memberikan keterangan soal itu. Namun, jika pertemuan itu berlangsung sebelum acara diskusi di BR, tempat Uli pertama kali berbicara mengenai persoalan ini, maka hal itu tentu ada dalam benaknya ketika ia menyampaikan pernyataannya."

Dalam penampilannya di Bayerischen Rundfunk dua pekan lalu, Hoeneß untuk pertama kalinya mengeluhkan kesenjangan antara gaji Musiala dan kemampuannya saat ini serta menyebutnya sebagai "dilema". Ia juga menyuarakan keraguan apakah Musiala bisa kembali ke performa terbaiknya: "Ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi cukup bisa dikendalikan dengan obat-obatan," kata presiden kehormatan Bayern Munich itu dalam acara "Sonntags-Stammtisch", sebelum melontarkan pemikiran yang memicu perdebatan: "Namun, apakah ia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu…"