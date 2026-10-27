Guti, mantan bintang Real Madrid, memicu kontroversi dengan secara sinis meragukan penobatan pemain Inggris Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or tahun 2026, menganggap bahwa kemenangannya atas penghargaan itu telah ditentukan sebelumnya, dalam pernyataan yang mencerminkan ketidakyakinannya terhadap hasil tersebut, di tengah beragam preferensi di Spanyol mengenai sosok peraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola.

Guti mengatakan, saat tampil dalam program "El Chiringuito de Jugones", bahwa berpindahnya penghargaan itu ke salah satu warga London merupakan kebetulan yang mencurigakan, sembari menyiratkan bahwa penobatan penyerang timnas Inggris itu telah direncanakan sejak awal.

Mantan bintang Real Madrid itu menambahkan, dengan nada sinis: "Ballon d'Or berpindah ke London, dan yang memenangkannya adalah salah satu warga London. Sungguh suatu kebetulan, bukan? Itu benar-benar kebetulan! Ini sudah tertulis sejak awal, pasti."

Guti tidak berhenti pada keraguannya atas keadaan penobatan itu, ia bahkan menunjukkan bahwa ekspresi wajah Kane saat kemenangannya diumumkan mencerminkan, menurut keyakinannya, bahwa ia tidak menyangka akan meraih penghargaan tersebut, seraya menjelaskan bahwa pemain Inggris itu mengira Lamine Yamal dan Kylian Mbappe akan mengunggulinya dalam persaingan tersebut.

Pernyataan Guti muncul di tengah beragamnya reaksi mengenai sosok peraih Ballon d'Or, di mana sebagian pengamat di Spanyol lebih menyukai penobatan salah satu pemain yang menjuarai Piala Dunia selama musim panas, sementara sebagian suporter Real Madrid berharap Mbappe memenangkan penghargaan itu, alih-alih penyerang Inggris tersebut.