'Sungguh sangat disayangkan bahwa Ronald Koeman membawanya ke Piala Dunia'

Sjoerd Mossou menilai pemanggilan Wout Weghorst oleh Ronald Koeman untuk Piala Dunia mendatang sebagai hal yang 'memalukan', demikian kata jurnalis tersebut dalam program Voetbalpraat di ESPN.

Pemain yang telah 51 kali membela Oranje ini selalu dipanggil oleh Koeman dan tampaknya hal ini tidak akan berubah pada Piala Dunia kali ini. Terutama sekarang setelah Memphis Depay dan Emmanuel Emegha tampaknya harus mundur karena cedera.

“Weghorst adalah pemain pengganti. Dia memang bisa membuat keributan di sepuluh menit terakhir pertandingan, tapi kamu berhak mengharapkan standar minimal dari seseorang yang ikut bersama Oranje ke Piala Dunia,” kata Mossou membuka pembicaraan.

“Jika Anda melihat penampilan Weghorst musim ini, sangat disayangkan dia ikut serta,” lanjutnya. “Dia tampil luar biasa di Piala Dunia di Qatar, tapi itu sudah lama sekali.”

“Untuk seorang penyerang Oranje, itu sangatlah kurang,” tutup kolumnis Het Algemeen Dagblad tersebut.

Weghorst menjadi topik pembicaraan utama pada Kamis malam. Penyerang Ajax itu membuang dua peluang emas saat melawan FC Groningen (kemenangan 2-0) dan tampil sangat di bawah standar.

Penyerang berusia 33 tahun ini telah tampil 27 kali untuk tim asal Amsterdam musim ini. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak delapan gol dan empat kali memberikan assist.