Pemain internasional Belgia Jeremy Doku, sayap Manchester City, memicu kontroversi besar selama Piala Dunia 2026, setelah ia mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan sementara pemusatan latihan timnas negaranya guna menyaksikan kelahiran anak pertamanya—langkah yang menuai kritik tajam dari sejumlah jurnalis di Prancis.

Duko turut bermain dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Belgia dan Mesir pada laga pembuka timnas di Piala Dunia, namun ia kemungkinan akan absen dari beberapa pertandingan turnamen tersebut agar dapat mendampingi pasangannya selama proses persalinan yang akan datang.

Dalam sebuah diskusi televisi di saluran “L’Équipe”, jurnalis Prancis France Pierron mengkritik keputusan pemain Belgia tersebut, dengan mengatakan: “Kamu tidak boleh melewatkan Piala Dunia… dan sekarang kamu akan absen dari pertandingan hanya untuk memotong tali pusar?”

Ia menambahkan: “Kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia, dan ada ratusan pemain yang berharap berada di posisimu, tetapi kamu akan meninggalkan semua itu demi menghadiri kelahiran anakmu, yang menurutku menjijikkan, dengan segala hormat, karena ayah tidak memiliki peran yang sesungguhnya di sana, melainkan hanya peran sekunder.”

Baca juga:

Untuk menyingkirkan penemuan terburuk... Mengapa FIFA perlu memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim?

Namun, pernyataan ini mendapat penolakan dari beberapa peserta acara tersebut, di mana mantan petinju Prancis Ibrahim Aslum menanggapi dengan berkata: “Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami tidak berguna? Siapa yang memberikan dukungan psikologis kepada sang ibu?”

Pierron terus mempertahankan pendiriannya, dengan mengatakan: “Bukankah bidan atau dokter mampu melakukan tugas itu? Sebaliknya, kamu akan menghabiskan sepuluh jam dalam perjalanan, dan akan melelahkan dirimu secara mental dan fisik, yang mungkin memengaruhi partisipasimu di Piala Dunia.”

Namun, Aslom tetap pada pendiriannya, menegaskan: “Anak itu adalah seluruh hidupmu. Kamu bisa memenangkan Piala Dunia atau kalah, tapi turnamen itu akan berakhir, sedangkan keluarga akan tetap ada.”

Ini bukan kali pertama stasiun televisi tersebut atau beberapa karyawannya memicu kontroversi karena sikap serupa. Pada tahun 2019, stasiun tersebut terpaksa meminta maaf setelah melontarkan komentar sarkastis yang menyasar pemain Brasil Marquinhos, bek Paris Saint-Germain, ketika ia absen dari salah satu pertandingan karena kelahiran anaknya.

Sementara itu, Doku menjelaskan posisinya sebelum turnamen dimulai, menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah hadir saat kelahiran anak pertamanya jika keadaan memungkinkan.

Pemain asal Belgia itu berkata: “Ini tergantung pada tanggal kelahirannya, tapi ini anak pertamaku, dan tentu saja aku ingin berada di sana.”

Dia menambahkan: “Jika Anda bertanya apa yang saya inginkan, tidak ada yang ingin melewatkan momen kelahiran anak pertamanya. Namun, saya juga menyadari bahwa sepak bola melibatkan banyak pertimbangan lain.”

Ia melanjutkan: “Saya tahu Federasi Sepak Bola Belgia mendukung para pemainnya dan memahami keadaan pribadi mereka, dan kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan.”

Sampai saat ini, Federasi Sepak Bola Belgia belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan absennya Doku dalam laga melawan Iran mendatang, sementara pemain sayap Manchester City itu menegaskan bahwa ia siap untuk mengambil peran yang lebih besar di tim nasional selama Piala Dunia kali ini.

Dalam wawancara dengan majalah “FourFourTwo”, ia mengatakan: “Saya sangat menantikan turnamen ini. Ini adalah partisipasi kedua saya di Piala Dunia, tetapi yang pertama kali saya ikuti dengan peran yang lebih penting.”

Ia menambahkan: “Orang-orang kini mengharapkan saya untuk membuat perbedaan lebih besar daripada sebelumnya, berkat pengalaman yang saya peroleh bersama Manchester City dan penampilan saya dalam beberapa tahun terakhir.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Sudah waktunya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, terutama di saat-saat sulit. Saya ingin menjadi pemain yang berani meminta bola tanpa rasa takut, menciptakan peluang, dan membantu tim nasional mencapai tujuannya.”