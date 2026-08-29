Tindakan wasit dalam laga Liverpool melawan Nottingham Forest memicu kekagetan pelatih Liverpool, Andoni Iraola, serta para bintang Liverpool masa lalu, Steven Gerrard dan Stephen Warnock, setelah mereka turut menghambat pelaksanaan tiga pergantian pemain sekaligus untuk Liverpool beberapa menit sebelum dijatuhkannya tendangan penalti yang membuat tim tamu unggul lewat gol kedua.

Laga Liverpool melawan Nottingham Forest, Sabtu, pada pekan kedua Liga Primer Inggris berakhir dengan hasil imbang 2-2.

Mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard, menilai mereka tak bisa mengajukan keberatan apa pun atas penalti itu sendiri, tetapi ia bersimpati dengan kemarahan Iraola soal pergantian pemain.

Gerrard mengatakan kepada jaringan TNT Sports: "Anda bisa memahami rasa frustrasi itu. Di era ini, dengan segala teknologi ini, tidak mungkin butuh tiga menit untuk melakukan pergantian tiga pemain."

Ia melanjutkan: "Tetapi saya rasa itu masalah kecil dalam masalah keseluruhan, karena itu gol yang sebenarnya bisa dihindari."

Stephen Warnock, mantan bek kiri Liverpool dan timnas Inggris, menyetujui pandangan mantan rekan setimnya itu.

Ia mengatakan kepada BBC: "Andoni Iraola ingin melakukan tiga pergantian, tetapi asisten wasit tidak melakukannya."

Ia menambahkan: "Itu akan menghentikan permainan sepenuhnya. Ini hal yang mengerikan dari wasit keempat."

Liverpool berhasil merebut satu poin dari laga tersebut setelah Victor Munoz mencetak gol pertamanya bersama klub delapan menit sebelum akhir pertandingan.