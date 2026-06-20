Sungguh memalukan: Turki kembali mengalami kegagalan memalukan di Piala Dunia 2026

Turki mengalami kekalahan menyakitkan dari Paraguay (0-1) pada Jumat malam. Tim Turki bermain dengan keunggulan satu pemain selama satu babak penuh, namun gagal mencetak gol. Tim asuhan pelatih kepala Vincenzo Montella kembali tampil sangat mengecewakan dan tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Di kubu Turki, Orkun Kökçü asal Haarlem dicadangkan setelah kekalahan 2-0 dari Australia. Ferdi Kadioglu asal Arnhem justru turun sebagai starter, begitu pula para pemain bintang seperti Hakan Çalhanoglu, Arda Güler, dan Kenan Yildiz.

Tim Turki mengalami awal yang mengerikan saat menghadapi Paraguay, yang mencetak gol tercepat di Piala Dunia ini. Hanya dalam waktu 64 detik, Matías Galarza berhasil mengecoh kiper Turki Ugurcan Çakir dengan tendangan datar: 0-1.

Selanjutnya, Turki gencar melakukan serangan. Mert Müldür dalam satu upaya berhasil mengenai mistar gawang sekaligus tiang gawang. Tepat sebelum babak pertama berakhir, pemain bintang Paraguay Miguel Almirón menjadi korban aturan baru.

Setelah terjadi sedikit keributan, Almirón menutup mulutnya dengan tangan sambil berbicara kepada seorang lawan. Para pemain internasional Turki langsung melaporkan hal tersebut kepada wasit. Setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit Ivan Barton Cisneros dari El Salvador memutuskan untuk memberikan kartu merah.

Bahkan setelah babak kedua dimulai, Paraguay tetap tampil terorganisir dengan baik. Turki gagal mengubah serangan-serangan mereka menjadi gol.

Beberapa pemain pengganti pun tak mampu mengubah keadaan. Mantan pemain Feyenoord, Kökçü, baru masuk pada menit ke-86 dan tak lagi memainkan peran yang berarti.