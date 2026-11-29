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Bayern Munich mempertimbangkan untuk memanggil wajah lama guna menyelamatkan lini serang mereka dari krisis kekurangan pemain. Cedera yang dialami top skor mereka, Harry Kane, memaksa klub mencari solusi mendesak untuk memperkuat lini depan, dan nama penyerang asal Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting, mantan striker tim, muncul sebagai salah satu opsi untuk kembali ke Allianz Arena pada bursa transfer musim dingin.

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Jurnalis Jerman Florian Plettenberg melaporkan bahwa Choupo-Moting tidak keberatan kembali ke klub Bavaria tersebut, mengingat kontraknya bersama klub Amerika Serikat New York Red Bulls akan segera berakhir sehingga ia akan berstatus bebas transfer pada Januari mendatang.

Manajemen Bayern tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya hingga akhir musim ini sebagai opsi tambahan di lini serang, tanpa harus menjadi pengganti jangka panjang bagi Harry Kane.

Kepulangan wajah lama

Penyerang asal Kamerun itu sangat mengenal suasana di Bayern Munich, setelah mengenakan seragam tim selama empat musim usai bergabung dari Paris Saint-Germain pada 2020 dengan status bebas transfer.

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Selama berkiprah bersama raksasa Jerman tersebut, ia mencetak 38 gol dalam 122 pertandingan dan menghadirkan solusi di lini serang yang menjadikannya opsi berharga bagi tim dalam berbagai periode.

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Choupo-Moting kini berusia 37 tahun, tetapi laporan menyebutkan bahwa ia masih memiliki kondisi fisik yang baik. Ia juga siap menerima peran terbatas di dalam tim sehingga dapat menjadi opsi tambahan di bangku cadangan, bahkan setelah Harry Kane kembali bermain.

Poin ini penting dalam perhitungan Bayern, yang tidak terlalu mencari penyerang untuk bersaing dengan top skor asal Inggris mereka memperebutkan tempat utama, melainkan membutuhkan pemain yang mampu mengisi kekosongan selama ia absen.

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Agen pemain serahkan keputusan kepada Bayern

Sementara itu, Roger Wittmann, agen Choupo-Moting, membuka peluang kepulangan tersebut, tetapi menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan manajemen Bayern Munich, mengingat klub sudah mengenal sang pemain dan kemampuannya.

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"Keputusannya ada di tangan Bayern Munich, dan kami tidak perlu memberikan rekomendasi soal itu. Mereka mengenalnya dengan baik, ia menghabiskan bertahun-tahun di ruang ganti tim setiap hari," ujar Wittmann kepada Bild.

Ia menambahkan: "Mereka benar-benar tahu sosok seperti apa, baik sebagai pribadi maupun pemain, yang akan mereka dapatkan. Jadi, saya yakin Bayern akan mengambil keputusan yang tepat dan menemukan penyerang yang sesuai pada Januari."

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Krisis lini serang tekan Kompany

Langkah ini muncul di tengah krisis yang nyata dalam opsi lini serang yang dimiliki pelatih Vincent Kompany. Saat ini Bayern hanya memiliki satu penyerang yang siap tampil di tim utama, sehingga merekrut pemain tambahan menjadi keharusan untuk menyediakan alternatif dalam beberapa waktu ke depan, terutama karena sejumlah pemain masih absen akibat cedera.

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Kekhawatiran klub Bavaria itu tidak berhenti pada kekurangan jumlah pemain, tetapi juga merambah pada menurunnya hasil mereka di Bundesliga, setelah hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di kompetisi tersebut. Bayern berharap langkah mereka pada bursa musim dingin dapat membantu memulihkan stabilitas lini serang, sementara kepulangan Choupo-Moting bisa menjadi solusi cepat dengan risiko yang relatif rendah, mengingat pengalamannya bersama tim dan pemahamannya tentang suasana klub. Namun, keputusan akhir masih berada di tangan manajemen klub.